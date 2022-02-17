Как запустить успешный бизнес в условиях пандемии

Два года пандемии ознаменовались для Дальнего Востока заметным сокращением общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем не менее нашлись смельчаки, открывшие свое дело даже в такой сложный период. Одним из слагаемых их успеха стала помощь государства. Корреспонденты "РГ" узнали о людях, которые воспользовались мерами поддержки и смогли запустить успешный бизнес.

И барбершоп, и кофе

Жители Благовещенска Евгений Краснов и Роман Санжаревский за время пандемии запустили несколько новых проектов. Сначала это был барбер­шоп. На парикмахерскую мужчины в 2020 году получили кредит в госорганизации, работающей на базе амурского центра "Мой бизнес". С помощью 700 тысяч рублей они покрыли часть первоначальных расходов и закупили оборудование. Потом амурчане получили две федеральные субсидии - на зарплату сотрудникам и на дезинфекцию помещения.

В дальнейшем бизнес-партнеры запустили собственную линейку косметики, а потом - стали реализовывать кофе.

- Кофе у нас всегда был элементом сервиса. Но, к сожалению, мы не смогли найти в городе достойного по качеству и начали искать по всей России. Когда нашли подходящую компанию, поняли, что кофе настолько хорош, что можем обеспечить им не только себя и клиентов, но даже другие компании города. После этого запустили обжарку под собственной торговой маркой, - объяснил Евгений Краснов.

Скоро амурчане откроют в Благовещенске кофеточку. На это тоже взяли льготный заем в центре кредитной поддержки предпринимательства. Кроме того, "Мой бизнес" помог в соз­дании печатной продукции и запуске рекламы.

Урок усвоен

Евгения Хазова из Петропавловска-Камчатского мечтала стать преподавателем еще в детстве. Тогда она за неимением прочих учеников во время игр "в школу" обучала своего плюшевого медведя. Когда немного подросла, стала объяснять темы уроков друзьями и знакомым. А после того как получила высшее образование, решила превратить детскую мечту в дело своей жизни.

Евгения открыла собственный образовательный центр еще в 2018 году к 1 сентября. Три с половиной года девушка регулярно взаимодействует с региональным центром "Мой бизнес". Она участвовала в различных обучающих программах, пользовалась комплексными услугами для бизнеса, а также получала финансовую поддержку. В 2022 году, несмотря на пандемию, Евгения планирует открыть второй образовательный центр.

- Главное в предпринимательстве - это не деньги, а возможности. Но и без ваших усилий, мыслей и стремлений ничего не получится, бизнес "сгорит" быстрее, чем "встанет на ноги", - считает Евгения Хазова.

Мечта рыбака

Якутия в числе первых поддержала представителей одной из самых пострадавших сфер - туризма. Им компенсировали приобретение снаряжения, уплату процентов по кредитам, оплату аренды и частично коммуналки, создание сайтов. Многим туроператорам это позволило пережить сложные времена.

В 2021 году министерство предпринимательства Якутии выделило субсидии на реализацию проектов внутреннего и въездного туризма. На создание полностью благоустроенных объектов размещения давали до миллиона рублей. Условий было всего три: наличие сметы или проекта, земельного участка в аренде или собственности и вклад самого предпринимателя - не менее 20 процентов суммы.

Главное в предпринимательстве - это не деньги, а возможности. Но и без усилий, мыслей и стремлений человека ничего не получится, бизнес "сгорит" быстрее, чем "встанет на ноги"

Одним из 16 победителей конкурса стал Евгений Медведев. Он посвятил службе Родине больше 20 лет, а на пенсии нашел занятие для души - открыл турбазу в 200 километрах от Якутска. Любимая жена поддержала.

- Строить начали весной 2021 года, открытие состоялось в конце августа. Даже не ожидали, что удастся получить компенсацию затрат - желающих было много. Собрали все документы по перечню и отправили по электронной почте. В один прекрасный день приходит СМС: "Субсидия одобрена". На полученный миллион руб­лей закупили стройматериалы - к лету к двум гостевым домам из кругляка добавится глэмпинг, сможем принимать до 50 человек. Кроме того, хотим поставить солнечные батареи - генераторы "едят" много топлива, да и менее экологичны, - говорит Евгений.

Медведевы проанализировали рынок и сделали ставку на комфорт. Установили кровати с ортопедическими матрасами, организовали Wi-Fi и спутниковое ТВ, отгрохали настоящую русскую баню на дровах, наняли повара. Но главная фишка - это, конечно, рыбалка.

Турбаза стоит на острове посреди Лены, в 20 минутах езды на катере - горная речка Белянка. Ловятся щука, язь, нельма, налим, сиг, ленок, хариус, осетр (надо получать разрешение) и царь горных рек - таймень. Здесь уже успели принять около 100 человек из населенных пунктов Якутии, Казани, Тюмени, Краснодара, Москвы, Волгограда и других городов России.

- Наша цель - развивать туристический потенциал республики, показать ее красоты жителям России и зарубежья - ведь у нас действительно есть на что посмотреть, - уверен предприниматель.

Связанная одним делом

Весной 2021 года хабаровчанка Татьяна Яремчук открыла собственную мастерскую-ателье по машинному вязанию.

До этого будущая предпринимательница работала бухгалтером, а вязание было для нее просто увлечением, которому она посвящала свободное время.

- Началось все с того, что я приобрела у знакомой вязальную машину, - рассказывает Татьяна Яремчук. - Училась у опытных мастеров, самостоятельно искала новые интересные техники в интернете. И однажды пришло понимание, что хочу развиваться в этом направлении: открыть полноценную мастерскую, получать заказы.

Уволившись с работы, Татьяна отправилась в центр "Мой бизнес" на курс "Начинающий предприниматель".

- Опыта создания собственного дела я не имела, поэтому нужно было получить теоретическую основу, - делится собеседница. - Курс оказался по-настоящему полезным. Там я, к примеру, узнала о возможности зарегистрироваться в качестве самозанятой, что и сделала. Этот налоговый режим очень удобен именно для начинающих предпринимателей, так как избавляет от необходимости вести сложную отчетность, но при этом дает право работать открыто, оформлять договорные отношения, пользоваться мерами поддержки. Летом 2021 года я получила субсидию от администрации Хабаровска, что позволило компенсировать часть расходов на аренду помещения.

Сегодня ассортимент мини-ателье Татьяны Яремчук включает целый набор изделий: шапки, шарфы, перчатки, кардиганы, свитшоты и даже платья. Основным каналом продаж стал аккаунт в Instagram, где представлены примеры выполненных работ. Свою роль сыграли также сарафанное радио и участие в тематических выставках-ярмарках.

- Недостатка в заказах нет, зачастую приходится работать даже без выходных, что физически непросто, - признается предпринимательница. - В перспективе хочу открыть павильон одежды собственного производства, масштабировать бизнес. Статус самозанятой не позволяет привлекать наемных сотрудников, но как только найдутся заинтересованные люди, желающие войти в команду, я готова открыть ИП и продолжать развиваться дальше. Все возможности для этого сегодня имеются.