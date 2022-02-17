Почему в ДФО растет спрос на специалистов со знанием китайского языка

В Топ-5 российских регионов, где легко могут найти работу специалисты со знанием китайского языка, вошли два дальневосточных - Приморье и Приамурье. Такие данные опубликовали исследователи из hh.ru, изучив российский рынок вакансий за прошлый год.

Интерес возвращается

При этом в 2020-м с началом пандемии спрос российских работодателей на специалистов со знанием китайского языка снизился более чем в полтора раза. А в прошлом году заинтересованность начала постепенно возвращаться, и разница в числе вакансий по сравнению с допандемийным 2019-м составила лишь 17 процентов.

Китайский язык может понадобиться специалистам самых разных сфер. Интерес к Дальнему Востоку проявляют солидные корпорации из Поднебесной. На территориях опережающего развития приветствуется создание совместных предприятий, в том числе с китайским капиталом. На них зачастую трудятся иностранцы. Как связующее звено между руководящим составом, российскими и зарубежными сотрудниками нужны переводчики. Требуются и менеджеры со знанием китайского языка.

К примеру, сейчас на сайте по поиску вакансий около 150 вариантов трудоустройства от дальневосточных работодателей для специалистов со знанием китайского языка. Зарплата может достигать 100 тысяч рублей и выше.

Предопределенность

Амурской области взаимодействовать с Китаем предназначено чисто географически - очень уж протяженная граница с сопредельным государством. В регионе много инфраструктурных проектов, связанных с КНР, включая трансграничные канатную дорогу и мост через Амур.

Китайский набирает популярность: несколько лет назад на Дальнем Востоке по этому языку даже стали сдавать ЕГЭ.

Когда границы снова откроются, Дальнему Востоку потребуется очень много гидов со знанием китайского

- Ежегодно к нам поступают заявки от учебных заведений области: дайте учителей, - рассказал начальник управления по международному сотрудничеству и связям с общественностью Благовещенского государственного педагогического университета, директор Института Конфуция Николай Кухаренко. - Проблема в том, что школы часто не могут предложить специалистам достойную оплату и условия проживания. Наши выпускники с легкостью устраиваются или в совместные росийско-китайские предприятия или уезжают в Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Краснодар. И там их охотно берут на работу. Амурчане трудятся, к примеру, в Высшей школе экономики, РГГУ, Российском университете управления, МГИМО.

Специального языка нет

В вакансиях зачастую делают акцент на том, какой именно китайский язык требуется - например, "геологический" или "экономический".

Николай Кухаренко считает, что хороший специалист сможет найти себя в любой сфере. К примеру, не существует специального "китайского геологического" языка, "китайского экономического", "китайского таможенного". Конечно, в вузах на старших курсах даются отдельные программы по специфической лексике. Но это всего лишь лексика, которая "нанизывается" на имеющуюся у специалиста базу.

- Я сам лет 15-16 назад ездил с англичанами на золотой прииск и переводил им всю технологию - "россыпное золото", "хвосты", "намывы", - поделился воспоминаниями Кухаренко. - Предварительно два дня в себя заталкивал эту лексику. Специалист, который владеет языком, просто загрузил в мозг "перфокарту" - и пошел переводить. Не нужно для этого быть геологом. Высшее образование на то и высшее, что специалист более компетентен, чем просто выпускник школы.

Замороженный туризм

До закрытия границ потребность в китаистах была в Приамурье огромной. Из-за пандемии сейчас заморожен целый пласт туристической индустрии. Когда границы снова откроются, Дальнему Востоку потребуется очень много гидов. По современному законодательству тургруппу из-за рубежа должен встречать подготовленный российский специалист. Это очень важно - предлагать гостям именно российский взгляд, в том числе и на историю.

Пока из-за пандемии значительная часть российско-китайского взаимодействия, в основном культурного, находится "на паузе". Не требуется так много переводчиков, как раньше. Прежде в Приамурье из Поднебесной приезжали гигантские делегации - артисты, кулинары, ушуисты и даже байкеры. Для каждой группы нужны были переводчики.

- Мы буквально весь факультет оголяли, преподавателей Института Конфуция отправляли. Сейчас такого нет, - отметил Николай Кухаренко. - Бывают запросы от музея для виртуальных выставок: нужно перевести названия картин. Недавно помогали переводить управлению культуры справочник по частным музеям Благовещенска. В итоге издали его на английском и китайском языках. А потребность именно в гидах не такая большая. Пока пандемия - нет делегаций.