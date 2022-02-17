СК проверит автопредприятие во Владивостоке после обращения мэрии

Законность действий руководства муниципального предприятия пассажирского автотранспорта ВПОПАТ-1 проверят следственные органы, сообщает в четверг пресс-служба администрации Владивостока.

Основанием для этого стала внутренняя проверка, проведенная мэрией.

Ранее на главу ВПОПАТ-1 поступали жалобы от сотрудников предприятия и пассажиров. Сообщалось о коррупции и превышении полномочий руководителем. Впоследствии прокуратура установила, что работникам ВПОПАТ-1 зарплата выплачивалась с задержками.

Сотрудники мэрии проверили финансовую деятельность предприятия, после чего обратились в надзорное ведомство и Следственный комитет РФ. Результаты своей проверки в мэрии не комментируют.

Напомним, в январе прокуратура Владивостока начала проверку после появившегося в Сети видеоролика, в котором водитель ВПОПАТ-1 жаловался на переработки. О ее результатах пока не сообщалось.