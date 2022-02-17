Спасенного из ледового плена магаданского школьника отправили в Москву

Девятилетнего мальчика, пострадавшего во время обрушения снега и льда в поселке Клепка на Колыме тремя днями ранее, отправили на лечение в Москву. Для транспортировки ребенка в Магадан прибыл борт санитарной авиации МЧС России.

Как сообщили в региональном главке МЧС, прибывшие из столицы медики оценили состояние мальчика. Затем машина скорой помощи доставила его на борт самолета Ил-76, оснащенного специальным медицинским модулем, и в 13.47 по местному времени воздушное судно вылетело в Москву.

Напомним, вечером 14 февраля мальчики 9-ти и 11-ти лет играли в ледяной пещере на окраине села. Когда произошло обрушение, они оказались под завалом и выбраться самостоятельно не смогли. Младшего из детей спасатели и волонтеры вызволили последним.

Проверку обстоятельств инцидента взял под личный контроль прокурор Магадана Олег Седельников.