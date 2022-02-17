Беспилотники оснастят электроракетными двигателями для полета к Марсу

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева создадут модели космических аппаратов с электроракетными двигателями малой тяги. Ноу-хау будут предназначены для исследовательских миссий к астероидам, кометам, Марсу, Луне и другим телам Солнечной системы, сообщили в пресс-службе вуза.

Этот проект стал одним из победителей конкурса Российского научного фонда, поэтому разработка будет реализована на средства гранта.

- Планируется разработать проектные модели космических аппаратов массой до одной тонны и создать программный комплекс для определения оптимального управления полетами таких аппаратов в гравитационных полях с нерегулярной структурой, - рассказала завкафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета Ольга Старинова, которая руководит проектом.

По ее словам, в последнее время в мировой космонавтике значительно вырос интерес к использованию электроракетных двигателей (ЭРД). По сравнению с жидкостными они обладают очень малой тягой, но зато способны работать в непрерывном режиме в течение многих лет, а это важно при дальних, межпланетных полетах. Автоматические исследовательские зонды могут заниматься исследованием комет и астероидов, работать на орбитах планет и их спутников, доставлять полученные образцы и результаты исследований на Землю.

- Это перспективное направление в космонавтике, потому что у таких двигателей очень малый расход топлива. Это очень выгодно с точки зрения увеличения массы полезного груза, доставленного к объекту исследования. Например, на полет до Марса вам нужно топлива не в три раза больше веса того груза, который вы туда доставляете, а всего лишь одну треть от этого веса. Космическая баллистика сейчас очень сильно меняется, потому что меняются используемые в космонавтике двигатели, - отметила Старинова.

Работа над проектом займет два года. Ученые определят лучшие типы и характеристики двигателей, рассчитают запасы топлива и возможную полезную нагрузку.

- Будем проводить расчеты, готовить эскизы и 3D-модели. В целом ожидается, что результаты проекта будут уникальными, не имеющими пока мировых аналогов, а их общественная и социальная значимость будет заключаться в использовании для дальнейшего освоения человеком дальнего космоса, - сказала руководитель проекта.

Как подчеркивают специалисты, проект касается разработки пока только автоматических космических аппаратов, не пилотируемых. Также пока не рассматриваются вопросы посадки подобных зондов на поверхность астероидов или Луны и Марса, хотя не исключено, что в ходе исследований ученые смоделируют и подобные сценарии.