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17.02.2022 21:45
Рубрика: Общество

В Мордовии за неделю число пациентов ковидных госпиталей выросло на 40%

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мордовии остается напряженной. Сегодня на лечении в ковидных госпиталях республики находятся 1400 пациентов. Это на 40 процентов больше, чем неделю назад, когда этот показатель был в районе 1000 человек.

Как отмечалось на заседании регионального оперштаба, ежедневно регистрируется более 600 новых случаев заражения.

Рост заболеваемости фиксируется во всех районах, а в Атяшевском и Большеберезниковском этот показатель вырос за неделю в три раза. Однако самая напряженная обстановка там, где уровень вакцинации ниже среднереспубликанской: в Краснослободском, Ковылкинском, Ельниковском районах и столице республики. В Краснослободский район, который стал антилидером ковидного рейтинга направится комиссия минздрава РМ.

С учетом сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти. Поликлиники столкнулись с беспрецедентным наплывом пациентов. Кроме того, на сегодня 1100 медиков сами находятся на больничном.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Особую тревогу вызывают люди старшего поколения: за последнюю неделю заболеваемость в категории 60+ удвоилась.

Как отметил глава минздрава РМ Олег Маркин, у невакцинированных пациентов такого возраста болезнь протекает очень тяжело. Отказываясь от прививок, пожилые люди в условиях распространения высокозаразного штамма омикрон подвергают себя большому риску.

Эксперты прогнозируют, что следующая неделя будет очень сложной. В связи с этим ограничительные меры для несовершеннолетних продлены до первого марта.

Напомним, что из-за высоких темпов распространения COVID-19 несовершеннолетние жители Мордовии не могут посещать выставки, музеи, фитнес-центры, концертные залы и кинотеатры, кафе и точки общепита. Им также запрещено присутствовать на зрелищных и иных мероприятиях в качестве зрителей.

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