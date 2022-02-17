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17.02.2022 15:27
Рубрика: Происшествия

Экс-прокурора Новосибирской области отправили в СИЗО

Текст: Никита Зайков
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Суд избрал меру пресечения бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Как сообщили "РГ" в Центральном районном суде Новосибирска, принято решение о заключении обвиняемого под стражу.

- Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Фалилеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля 2022 года, - говорится в сообщении суда. Уточняется, что постановление пока не вступило в законную силу.

О задержании экс-прокурора Новосибирской области стало известно накануне. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Одновременно с Фалилеевым был задержан и его бывший заместитель. В отношении него суд также принял решение о заключении под стражу до 14 апреля. Такая же мера пресечения избрана и новосибирскому предпринимателю, обвиняемому в даче взятки в особо крупном размере.

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