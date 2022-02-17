Рост цен на древесину привел к появлению 41 тысячи новых рабочих мест

Срок окупаемости таких инвестиций составляет от пяти лет в лесопильном секторе до десяти и более в производстве целлюлозы, объяснил президент Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Павел Карнаух. По его словам, стремительный рост цен на готовую продукцию, который произошел в прошлом году, помог сократить сроки окупаемости, которые за последние десятилетия только возрастали по мере снижения курса рубля. Это подстегнуло инвесторов активнее заниматься лесными проектами и создавать новые рабочие места.

По семь приоритетных инвестиционных проектов сейчас реализуют компании в Иркутской области и Красноярском крае, пять - в Карелии. Всего таких проектов насчитывается 164 штуки, они представлены в 33 субъектах, добавили в Рослесинфорге.

"Механизация и автоматизация лесной отрасли привели к тому, что за десять лет число занятых в ней сократилось с 1 млн до 600 тысяч человек, - привела данные Разумова. - Поэтому возвращение в отрасль 41 тысячи человек - очень серьезное достижение". По данным Карнауха, оборудование на современном производстве лесопромышленного комплекса требует от работников высокого уровня квалификации. Что определяет в том числе размер их зарплаты. Он может доходить до 150 тысяч рублей в месяц.

"Окупаемость инвестиций в лесопромышленный комплекс зависит от конкретного проекта, сроки могут сильно разниться, - уточнил Карнаух. - На это влияют как внутренние факторы: загрузка мощностей, стоимость сырья, размер фонда оплаты труда, расходы на логистику, так и внешние: цены на рынке, мировой спрос, регулирование отрасли, курсы валют, так как большинство современного оборудования приобретается за рубежом".

До 20% инвестиций в лесную промышленность идут на заготовку древесины, наибольшая капиталоемкость у целлюлозного производства, отмечает Разумова, оно забирает порядка 40% от всех инвестиций в отрасли. За последние восемь лет лесная отрасль показывала более высокие темпы роста, чем вся экономика в целом, что позволяло ей активно привлекать инвестиции.

Развитие лесных проектов позволяет оживить экономику целого района, добавляет Карнаух. По его данным, каждое рабочее место, созданное в сфере заготовки или обработки древесины, означает появление еще семи вакансий в других организациях - у смежников или в населенных пунктах, где живут работники. Лесные предприниматели строят и поддерживают школы, больницы, другие социальные учреждения. Дают заказы для транспортников, логистических компаний, машиностроителей, производителей станков, металлургов, энергетиков. Все это тоже становится вкладом в ВВП, который напрямую по результатам лесной отрасли не отслеживается.

"Многие лесные поселки были исторически образованы из леспромхозов и лесопунктов, а потом переросли в города, - добавляет он. - Кроме того, лесопромышленный комплекс помогает людям с отоплением: комбинаты зачастую обслуживают котельные и ТЭЦ, предприятия предоставляют дрова населению. Благодаря лесопромышленным компаниям создается транспортная инфраструктура в лесах, которой пользуются в том числе местные жители".

По данным Рослесинфорга, 112 приоритетных инвестиционных лесных проектов уже полностью реализованы, в 52 случаях компании еще создают производственные мощности. Основные товары, которые выпускают на таких предприятиях: различные виды лесопильной продукции, фанеры, древесностружечных плит, OSB, CLT, MDF, клееного бруса, древесных топливных гранул, древесных брикетов, бумаги, картона и мебели.