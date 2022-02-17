Народный музей "Дорога жизни" откроют в День Победы после реставрации

В Ленинградской области в День Победы в деревне Коккорево 9 мая после реставрации откроется народный музей "Дорога жизни". Об этом стало известно на совещании в СК по Ленобласти, посвященном результатам обращений граждан к главе Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Напомним, о сложном положении народного музея в Коккорево стало известно в марте позапрошлого года. Выяснилось, что без должного финансирования экспонаты приходят в упадок, а мест для их хранения, нет.

После вмешательства СК России здание полностью выкупили власти Ленобласти и начали проводить в музее масштабные реставрационные работы. К 9 мая он должен открыться для посетителей. В основе экспозиции будут судьбы людей, которые работали на Дороге жизни в ходе блокады.

Во время совещания Председатель совета ветеранов поселка Рахья, Станислав Пирнач рассказал, что в Ленинградской области есть и другие мемориальные объекты, которые нуждаются во внимании властей и привел пример с памятником 101-й Отдельной дальнобойной батареи береговой обороны. Присутствовавший на совещании Зампредседателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой заявил, что власти региона готовы взять памятник на баланс.