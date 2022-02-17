В Коми руководителя МФЦ арестовали за присвоение 1,7 млн рублей

В Сыктывкаре суд взял под стражу руководителя Многофункционального центра Республики Коми Наталью Жегунову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Коми

Напомним, ее подозревают в том, что в декабре 2020 года Наталья Жегунова, используя служебное положение, присвоила средства, которые были положены сотрудникам в виде премий. В суде добавили, что речь идет о 1 667 000 рублей.

Наталью Жегунову заключили под стражу на два месяца, по 15 апреля нынешнего года. Постановление суда в законную силу не вступило.