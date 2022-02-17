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17.02.2022 18:25
Рубрика: Власть

В Ленобласти кафе и дискотекам разрешили работать до двух ночи

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области внесены изменения в постановление, регулирующее антиковидные ограничения. С 21 февраля послабления ждут кафе и рестораны, а также ночные клубы, сообщают в региональном правительстве.

В частности, работать эти заведения смогут не до 23.00, как сейчас, а до двух часов ночи. Но при этом владельцы должны обеспечить посетителям возможность соблюдения социальной дистанции, а посуду необходимо мыть при температуре не менее 95 градусов.

Стоит отметить, что ранее продлить время работы предприятий общепита решили в Петербурге. В Северной столице кафе разрешат закрываться в два ночи также с 21 февраля. Правда, в отличие от Ленобласти, ночные клубы города ночью не работают.

Еще одна существенное различие. В Ленинградской области для посещения кафе не нужен QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Правда, и в Петербурге это требование со следующего понедельника также смягчат, разрешат проходить по сертификату, подтверждающему титр антител к коронавирусу.

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