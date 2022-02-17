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17.02.2022 11:51
Рубрика: Общество

В школе Петербурга объяснили тесты про преступления детей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В школе №290, где дети пожаловались родителям на тесты, в которых ученикам нужно было признаться в преступлениях, рассказали происхождение странных опросников.

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Как сообщила "РГ" директор школы Марина Гуцалова, сами тесты были разработаны Академией постдипломного педагогического образования. Они не были обязательны для заполнения и педагоги перед тем, как принять решение использовать их или нет, решили изучить реакцию детей и родителей. Опросники раздали детям, а когда сами школьники и их родители стали высказываться негативно относительно формулировок, касающихся преступлений, которые якобы совершают школьники, было принято решение тест не проводить, а опросные листы забрать. Но часть детей отказались возвращать бланки. По словам директора, с частью родителей у учебного заведения сложные взаимоотношения, и в школе считают, что именно они выложили историю с тестами в Сеть.

Сейчас в обстоятельствах этого тестирования разбирается прокуратура Красносельского района и районная администрация.

Но у этой истории есть и другая сторона. Когда родители высказались резко против теста, педагог собрала детей и пообщалась с ними в крайне повышенных тонах, проще говоря, накричала на учеников и оскорбила их.

- Я не одобряю поведение педагога. По данному факту проводится служебная проверка, - сообщила Марина Гуцалова. Директор также отметила, что педагог-организатор в школе числится на хорошем счету. Случившееся она объяснила эмоциональной усталостью педагогического работника, которая недавно тяжело перенесла коронавирус, а дети ее вывели. По словам Гуцаловой, распространившаяся в соцсетях аудиозапись, где педагог кричит на учеников, вырвана из контекста.

- Это была последняя капля. Но, безусловно, после случившегося мы проведем тренинг в педагогическом коллективе в целях недопущения подобных ситуаций, - заявила директор.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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