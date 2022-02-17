Из Крыма после военных учений ушли 10 колонн с техникой

После завершения в Крыму военных учений к местам постоянной дислокации отправились десять автомобильных колонн с военной техникой и другими грузами. Передислокация проходит в штатном порядке и в сопровождении представителей Военной автомобильной инспекции.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, более половины автомобильных маршей прошли с преодолением маршрута протяженностью более 500 километров. Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту.

По прибытии к местам постоянной дислокации в Ростовской области и Ставропольском крае военные проведут обслуживание задействованной в маневрах техники.

Напомним, что тактические учения прошли на территории 15 общевойсковых полигонов Южного военного округа. В маневрах были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп, а также корабли и части Черноморского флота.