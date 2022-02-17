По Крымскому мосту прошел еще один эшелон с бронетехникой после завершения учений

Очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа (ЮВО) после завершившихся в Крыму учений пересек Крымский мост и направился в пункт постоянной дислокации. Об этом в четверг сообщили в министерстве обороны.

Отмечается, что железнодорожным транспортом боевую технику и военнослужащих доставят в родные воинские части. А так как часть маршрута пролегает через Керченский пролив, то по Крымскому мосту проходят как железнодорожные составы с военной техникой, так и автоколонны воинских подразделений ЮВО.

"Личный состав осуществил погрузку танков, БМП и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки. По прибытии в воинские части бронетехника на гусеничном ходу будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы", - говорится в сообщении военного ведомства.

Накануне "РГ" сообщила, что российские военнослужащие после завершения учений начали активно возвращаться в свои гарнизоны, в том числе из Крыма и российских регионов, граничащих с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.