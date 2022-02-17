Бывшего вице-мэра Челябинска обвинили в превышении полномочий

В Центральный суд Челябинска направлено уголовное дело бывшего вице-мэра по градостроительству Сергея Репринцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий при вводе в эксплуатацию одного из городских ТРК. Преступление было совершено незадолго до отставки чиновника, сообщили в четверг в прокуратуре области.

По версии следствия, в сентябре 2019 года назначенный начальником главархитектуры чиновник без проверки документов и осмотра объекта подписал разрешение на ввод в эксплуатацию ТРК по улице Ворошилова в Курчатовском районе города.

- Получив на основании этого документа права собственности на объект, представители коммерческой организации обратились в минимущества региона с целью хищения находящегося в государственной собственности земельного участка на улице Ворошилова кадастровой стоимостью свыше 19 миллионов рублей, - пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Однако их преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что уголовное дело по факту попытки отъема земли было возбуждено по материалам УФСБ по Челябинской области. В мае прошлого года предприниматели признаны виновными в покушении на мошенничество и осуждены условно.

Сам Сергей Репринцев, занимавший при градоначальнике Евгении Тефтелеве пост вице-мэра по градостроительству, в начале 2020 года ушел в отставку.