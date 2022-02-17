В Екатеринбурге по делу об избиении мамы с дочкой задержаны два человека

По подозрению в избиении женщины и ее дочери в микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге задержаны молодые люди 2004 и 2005 годов рождения. "Оба - студенты одного из городских колледжей", - сообщил официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых.

Напомним, вечером 11 февраля несовершеннолетние юноши начали оскорблять в автобусе девушку-пассажирку. Та, опасаясь за свою безопасность, позвонила маме, чтобы она встретила ее на остановке. Когда девушка вышла из общественного транспорта, оскорбления в ее адрес со стороны молодых людей продолжились. Более того, они избили обеих горожанок.

"Согласно материалам уголовного дела, один из этих фигурантов причинил пострадавшей женщине вред здоровью средней тяжести", - уточнил пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга.

Уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью переданы из органов МВД в СК и объединены в одно производство.

По информации полковника Горелых, один из участников конфликта ранее задерживался как причастный к грабежу и был поставлен на учет. "Подростки воспитываются в полных семьях. Они помещены под стражу, и в разговоре с полицейскими заявили, что готовы извиниться перед потерпевшими", - отметил он.

В деле, вероятно, есть и другие соучастники уже известных фигурантов - их личности устанавливаются.