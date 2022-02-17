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17.02.2022 11:38
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге устроили концерт музыки Баха для дельфинов и кита

Текст: Марина Порошина
Фото, видео: Татьяна Андреева

Уникальный концерт состоялся в екатеринбургском океанариуме: лауреат международных конкурсов, арфистка академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха, а главными слушателями стали дельфины и белый полярный кит.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Музыку Баха впервые исполнили на "Екатеринбург Арене"

По замыслу организаторов, серия оригинальных концертов, которые раскрывают интересные факты о композиторе, должна привлечь внимание публики к крупнейшему в России ежегодному фестивалю баховской музыки - он откроется в Екатеринбурге 1 марта.

Тема воды связана с самим именем композитора: "Бах" с немецкого переводится как "ручей". И Людвиг ван Бетховен воскликнул однажды: "Не ручей, а море должно быть имя ему!".

Обитатели дельфинария с видимым удовольствием слушали и даже танцевали под композицию Sarabande из Лютневой сюиты №1.

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