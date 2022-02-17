В Екатеринбурге устроили концерт музыки Баха для дельфинов и кита

Уникальный концерт состоялся в екатеринбургском океанариуме: лауреат международных конкурсов, арфистка академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха, а главными слушателями стали дельфины и белый полярный кит.

По замыслу организаторов, серия оригинальных концертов, которые раскрывают интересные факты о композиторе, должна привлечь внимание публики к крупнейшему в России ежегодному фестивалю баховской музыки - он откроется в Екатеринбурге 1 марта.

Тема воды связана с самим именем композитора: "Бах" с немецкого переводится как "ручей". И Людвиг ван Бетховен воскликнул однажды: "Не ручей, а море должно быть имя ему!".

Обитатели дельфинария с видимым удовольствием слушали и даже танцевали под композицию Sarabande из Лютневой сюиты №1.