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17.02.2022 10:22
Рубрика: Легковые авто

Renault полностью сняла с производства Duster первого поколения

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Концерн Renault окончательно простился с кроссовером Duster первого поколения (код - HS) - последней страной, где продолжали выпускать эту модель оставалась Индия. Французская компания сообщила о прекращении производства Duster HS на своем заводе в Ченнаи, что на юге Индии.

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Напомним, Duster первого поколения опирался на платформу B0 и по части несущего каркаса кузова был унифицирован с малолитражками Logan/Sandero середины нулевых годов. В 2010-2017 гг. производство этого кроссовера вели в Румынии, под маркой Dacia (дочерний бренд Renault). В 2012-2021 гг. Renault Duster I выпускался в России, на заводе Renault Russia. В 2012-2020 гг. - в Бразилии.

В Индии модель протянула дольше, поскольку ее местная версия еще в 2020-м подверглась масштабной комплексной модернизации - в гамму автомобиля внесли новый 1,3-литровый бензиновый турбомотор от Duster II в сочетании с бесступенчатым вариатором. Мощность двигателя - 156 л.с.

Соплатформенный с Duster Nissan Terrano, который в свое время создавался в первую очередь для Индии, в Ченнаи прекратили выпускать еще в 2020-м.

Еще одна интересная деталь - во всех странах, где производили Duster I, его заменили моделью второго поколения. Но в Индии по неизвестной причине Duster II до сих пор не анонсирован. Возможно, Renault решила в принципе отказаться от выпуска такого кроссовера в этой южно-азиатской стране.

#Renault