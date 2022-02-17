Renault полностью сняла с производства Duster первого поколения

Концерн Renault окончательно простился с кроссовером Duster первого поколения (код - HS) - последней страной, где продолжали выпускать эту модель оставалась Индия. Французская компания сообщила о прекращении производства Duster HS на своем заводе в Ченнаи, что на юге Индии.

Напомним, Duster первого поколения опирался на платформу B0 и по части несущего каркаса кузова был унифицирован с малолитражками Logan/Sandero середины нулевых годов. В 2010-2017 гг. производство этого кроссовера вели в Румынии, под маркой Dacia (дочерний бренд Renault). В 2012-2021 гг. Renault Duster I выпускался в России, на заводе Renault Russia. В 2012-2020 гг. - в Бразилии.

В Индии модель протянула дольше, поскольку ее местная версия еще в 2020-м подверглась масштабной комплексной модернизации - в гамму автомобиля внесли новый 1,3-литровый бензиновый турбомотор от Duster II в сочетании с бесступенчатым вариатором. Мощность двигателя - 156 л.с.

Соплатформенный с Duster Nissan Terrano, который в свое время создавался в первую очередь для Индии, в Ченнаи прекратили выпускать еще в 2020-м.

Еще одна интересная деталь - во всех странах, где производили Duster I, его заменили моделью второго поколения. Но в Индии по неизвестной причине Duster II до сих пор не анонсирован. Возможно, Renault решила в принципе отказаться от выпуска такого кроссовера в этой южно-азиатской стране.