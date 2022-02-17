Роспотребнадзор назвал болезнь, восприимчивость к которой достигает 100%

Новости

Песков назвал темой депутатов ситуацию с бездомными собаками 15:32
В Киеве произошли стычки протестующих предпринимателей с полицией 15:29
Путин призвал создать единую соцсистему сопровождения трудных подростков 15:23
Песков назвал возможные темы разговора Путина и Кисиды 14:47
Беларусь готова разместить под Минском системы С-400 14:43
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре 14:38
В Кремле не слышали об инициативе направить миротворцев ООН в Донбасс 14:36
Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой 14:32
В Кремле надеются оградить "Северный поток-2" от политического влияния 14:20
Песков призвал не доверять "фейкам" о датах "вторжения" России на Украину 14:17
Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры 14:14
Путин: Нужны превентивные меры по борьбе с экстремизмом в РФ 14:14
Путин призвал бороться с хамским поведением водителей на дорогах 14:12
Стала известна причина госпитализации Ивана Краско 14:09
Бизнесу отменят НДС при передаче прав на интеллектуальную собственность по концессии 14:07
АТОР: Туры на майские праздники подорожают на 30-50% 14:00
Фигурное катание: Женщины, произвольная программа. Онлайн 14:00
Путин назвал борьбу с криминалом приоритетом для МВД 13:51
В Бельгии придумали необычный способ для спасения от пробок 13:44
Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной 13:43
Правительство упрощает правила универсальной субсидии на НИОКР 13:42
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины 13:36
Как бороться с астенией, на которую жалуются 75% переболевших ковидом россиян 13:30
Песков: Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР 13:27
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
17.02.2022 14:37
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор назвал болезнь, восприимчивость к которой достигает 100%

Текст: Василий Кошкин
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Существуют болезни, от которых не спасет даже самый мощный иммунитет. Речь идет, например, о кори, восприимчивость к которой достигает 100%, напомнили в отделении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. "Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек", - отметили в Роспотребнадзоре.

Симптомами кори являются высокая температура (до 40°С), насморк и конъюнктивит. Позднее - через 4-5 дней после заражения - у пациента появляется сыпь.

Среди возможных осложнений эксперты отмечают воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты).

Фото: iStock
Превзошел даже корь: иммунолог назвал пугающую особенность "омикрона"

Единственным надежным методом профилактики кори является иммунизация. Первая прививка ставится в возрасте шести лет, ревакцинация - в 15 лет.

"Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из "групп риска" - работники лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом". - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2020 году было зафиксировано снижение случаев кори в мире на 80%. По данным ВОЗ, вспышки болезни были зафиксированы в 26 странах.

Согласно совместному докладу ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины против кори (на 3 млн больше, чем в 2019-м).

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель
За сутки в России госпитализированы 18 090 человек с COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей