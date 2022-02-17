Роспотребнадзор назвал болезнь, восприимчивость к которой достигает 100%

Существуют болезни, от которых не спасет даже самый мощный иммунитет. Речь идет, например, о кори, восприимчивость к которой достигает 100%, напомнили в отделении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. "Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек", - отметили в Роспотребнадзоре.

Симптомами кори являются высокая температура (до 40°С), насморк и конъюнктивит. Позднее - через 4-5 дней после заражения - у пациента появляется сыпь.

Среди возможных осложнений эксперты отмечают воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты).

Единственным надежным методом профилактики кори является иммунизация. Первая прививка ставится в возрасте шести лет, ревакцинация - в 15 лет.

"Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из "групп риска" - работники лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом". - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2020 году было зафиксировано снижение случаев кори в мире на 80%. По данным ВОЗ, вспышки болезни были зафиксированы в 26 странах.

Согласно совместному докладу ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины против кори (на 3 млн больше, чем в 2019-м).