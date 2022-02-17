Россия направит США ответ по гарантиям безопасности 17 февраля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия опубликует свой ответ Вашингтону по гарантиям безопасности сегодня, через несколько часов после его передачи американским властям.
Также Лавров сообщил, что ответ будет направлен в бумажной и электронной форме.
Ранее глава российского МИД уже отмечал, что содержание этого письма будет в открытом доступе. "Так как если все держать в секрете, как делают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться ложью и откровенной пропагандой", - заявил Лавров.