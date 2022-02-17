Россия направит США ответ по гарантиям безопасности 17 февраля

Также Лавров сообщил, что ответ будет направлен в бумажной и электронной форме.

Ранее глава российского МИД уже отмечал, что содержание этого письма будет в открытом доступе. "Так как если все держать в секрете, как делают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться ложью и откровенной пропагандой", - заявил Лавров.