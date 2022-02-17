"Сгорят" ли штрафы, если не оплатить их вовремя

Среди автомобилистов популярен миф о том, что неоплаченные штрафы якобы просто "сгорают" через два года. Многие, опираясь на эту байку, годами копят извещения.

"Я так поступать не советую, люди в погонах найдут вас быстрее", - подчеркнул в своем Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

Эксперт рассказал, как на самом деле обстоит ситуация со штрафами, которые не оплачиваются во время.

Законом устанавливается конкретный срок на обжалование штрафа: если вы не согласны с позицией инспектора, у вас есть 10 дней на то, чтобы это доказать. Еще 60 дней выделяется на оплату.

Далее информация отправляется в службу судебных приставов. Там штраф моментально вырастает на 7 процентов (минимум 1000 рублей), это исполнительский сбор. Если сумма задолженности немаленькая, приставы могут наложить юридические ограничения на автомобиль, запретить выезд за границу и арестовать счета.

Если в течение трех месяцев после просрочки штрафа он так и не был уплачен, нарушителю грозит суд. Инспекторы ГИБДД могут выяснить наличие задолженности при проверке документов по базам.

В суде должника не ждет ничего хорошего. Штраф может вырасти вдвое. Среди санкций - арест на 15 суток или общественные работы. Если инспекторы ГИБДД обнаружат факт просроченной задолженности в пятницу, когда суды уже не работают, то нарушителя могут задержать на двое суток, до понедельника.