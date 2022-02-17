Сколько в катализаторах драгметаллов и можно ли на них заработать

Каталитические нейтрализаторы автомобилей представляют достаточно большую ценность, поскольку в них содержатся драгоценные металлы, в частности - палладий, платина и родий. Выходит, вышедший из строя катализатор логично не выкидывать, а продать? Давайте разберемся.

Каталитический нейтрализатор или попросту - катализатор - это элемент выхлопной системы автомобиля, призванный преобразовать опасные выхлопные газы в менее вредные.

В корпусе катализатора расположен пористый несущий материал - керамический или металлический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия, платины, родия или иридия.

Часть выхлопа входит с таким напылением в химическую реакцию и соответственно очищается. Эти металлы, как известно, имеют высокую рыночную стоимость. Поэтому катализаторы даже в неработоспособном состоянии можно реализовать, выручив хорошие и даже очень хорошие деньги.

Не все катализаторы одинаково ценные

Редкоземельные металлы в составе каталитических нейтрализаторов могут быть представлены в разных пропорциях, и практика говорит о том, что таких драгметаллов больше, во-первых, в люксовых и премиальных машинах, во-вторых, в дизельных и гибридных автомобилях (в сравнении с бензиновыми), а также в европейских и японских автомобилях.

Возьмем, к примеру, страны Евросоюза. На сегодня здесь действуют наиболее жесткие требования по ограничению вредных выбросов. Соответственно в катализаторах для современных автомобилей из ЕС, как правило, больше платины, родия или палладия, чем в аналогах, использующихся, к примеру, в машинах отечественного производства.

Как бы то ни было, даже в бюджетных моделях катализаторы стоят денег, о чем не знают многие владельцы, и чем, соответственно, пользуются некоторые автосервисы, предлагающие вырезать проблемную деталь из системы выпуска нередко даже совершенно бесплатно.

Что делать со старым катализатором

Разумеется, вы можете сдать использованный катализатор в пункты приема вторсырья или на СТО, которая специализируется на удалении и замене такого рода автомобильных запчастей. Однако ваша выгода, если и будет иметь место, окажется минимальной.

Поэтому гораздо выгоднее отправиться в специализированные центры по скупке таких деталей. Там примут во внимание ряд факторов, а именно - вес, состояние, срок эксплуатации и марку катализатора. Процентное содержание и вид драгоценных компонентов позволит определить спектральный анализ. Такую оценку проводят в частности с помощью так называемых ручных анализаторов драгметаллов (подобны тем, что применяются, например, в металлопрокате).

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Сколько это стоит

Самые выгодные цены предложат на платиносодержащие катализаторы, которые устанавливаются, как правило, на дизельные автомобили престижных марок. Однако деталь не должна быть "древней" и ветхой. Дело в том, что при длительном использовании катализатора уничтожается до 50 процентов дорогостоящего напыления, в результате цена изделия снижается. Разрушенные и полуразрушенные "автокаты" также вряд ли принесут серьезную финансовую выгоду.

Что касается расценок за "свежие" катализаторы, они заметно отличаются от пункта к пункту. Тем не менее, как правило, в автомобилях премиум-класса соты катализаторов имеют толстый слой напыления из редкоземельных металлов. Соответственно стоимость таких запчастей варьируется от 10 тыс. до 30 тыс. рублей за 1 кг при среднем ценнике порядка 15 тыс. рублей за 1 кг.

В то же время в бюджетных автомобилях используются катализаторы, в которых содержание редкоземельных металлов не велико. Соответственно за такие детали можно будет выручить от 2 тыс. до 12 тыс. рублей за 1 кг. К примеру, мы обнаружили в Сети несколько отзывов о продаже старого "катализатора" от Hyundai Solaris за 7 500 рублей и Renault Logan (за 4500 рублей). Продавать же старые "катализаторы" отечественных автомобилей вряд ли будет выгодно - средний ценник балансирует вокруг 2 500 тыс. рублей.

При прочих равных больше всего можно будет выручить за керамические "катализаторы", стоявшие на премиальных дизельных автомобилях. Ценник в фактические 15 - 20 тыс. рублей - типичная история.

Можно ли самостоятельно извлечь драгоценные металлы

Из пунктов приемки б/у катализаторы отправляют на заводы, где происходит процесс аффинажа - очистки металлов химическими реагентами от примесей.

Грубо говоря, из сердцевины "катализатора" извлекаются драгоценные металлы. Однако возникает вопрос - возможно ли "выплавить" драгметаллы из каталитического нейтрализатора самостоятельно.

Должны предупредить, что это сложный процесс, в частности потому, что для извлечения, к примеру, платины потребуется смесь сильных кислот. К тому же в процессе "гаражного" аффинажа будут более существенны потери в процентах извлекаемых материалов, которые нужно будет затем еще и продать. Да и затраты на необходимые химические реактивы нельзя сбрасывать со счетов. Так что лучше не рисковать.