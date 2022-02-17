Стоимость “борщевого набора” с 2017 года выросла почти вдвое

Стоимость продуктов из "борщевого набора" выросла почти вдвое за последние пять лет. Это следует из опубликованных данных Росстата.

Так, капуста с января 2017-го к январю 2022 года стала дороже на 41,5 рубля (2017 - 18,46 рубля; 2022 - 59,96 рубля). Морковь подорожала с 26,98 рубля до 48,37 рубля, репчатый лук - с 22,43 рубля до 31,4 рубля, свекла - с 22,52 рубля до 45,22, рубля, а картофель поднялся в цене с 20,8 рубля до 48,24 рубля.

Стоимость свинины поднялась с 261,07 рубля до 309,41 рубля. Чеснок стал дороже на 83,23 рубля - сейчас его средняя цена по данным Росстата 345,86 рубля за килограмм.

В начале февраля Минсельхоз допустил обнуление торговых наценок на базовые продукты. В ведомстве уверены, что такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения.