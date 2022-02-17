Стоимость подключения к электричеству может вырасти в 136 раз

Изменения вступят в силу с июля нынешнего года. С этого момента в плату за присоединение можно включать половину затрат компаний, а с января 2023 года - все 100%. В минэнерго уточнили, что параметры стоимости техприсоединения к электросетям сейчас обсуждаются, конкретные значения будут определены в подзаконных актах.

Изменения коснутся владельцев частных домов, а также мелких и средних предпринимателей. Пока плата за ТП с максимальной мощностью потребления до 15 кВт (такая мощность требуется для энергообеспечения дома до 150 кв. метров) установлена в размере 550 рублей, а для объектов с мощностью до 150 кВт в стоимость ТП не включаются затраты сетевых компаний на сооружение электросетевой инфраструктуры. Частично эти затраты компенсируются компаниям в тарифах на электроэнергию.

Но часть затрат остается некомпенсированной, с 2009 года они составили в целом 54,7 млрд рублей. А в перспективе, с учетом ограничения темпа роста тарифов на электроэнергию, могут составлять до 10 млрд рублей ежегодно. При этом затраты сетевых компаний на присоединение льготных категорий за 2009-2019 годы составили 166 млрд рублей.

В минэнерго также отмечали, что существующая схема оплаты позволяла потребителям в заявках на подключение к электросетям запрашивать излишнюю мощность, так как стоимость присоединения для них практически не менялась. Это привело к избыточному сетевому строительству, а также росту расходов и созданию дополнительной тарифной нагрузки для уже подключенных потребителей.

Возникает вопрос: насколько вырастет плата и не станет ли она неподъемной для некоторых групп населения? К примеру, сейчас дополнительные работы по техприсоединению в Москве и Подмосковье оцениваются недешево. Подведение провода до присоединяемого объекта расстоянием не более 25 метров - 17,6 тыс. рублей, монтаж вводно-распределительного устройства - 38,5 тыс. рублей, а монтаж устройства заземления - 39,5 тыс. рублей. Стоимость услуг включает материалы. По новому закону потребителям придется платить еще и экономически обоснованную цену за запрашиваемую мощность подключения и создание, если потребуется, инфраструктуры для подведения электричества к дому.

Пока предполагается весьма ограниченный рост стоимости для бытовых потребителей - 5 тыс. рублей за кВт, поясняет замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ Сергей Роженко. Таким образом, стоимость присоединения нового дома (15 кВт) будет составлять 75 тыс. рублей.

Как отметил первый вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал, большая часть некрупных фермерских хозяйств и малых предприятий подпадает под категорию "до 150 кВт" и, соответственно, под действие закона. Но, по мнению Сигала, необходимо учитывать, что документ пока не отражает тарифных градаций для физлиц и юрлиц - только объем потребляемой электроэнергии.

Для ветеранов, инвалидов, малоимущих и многодетных семей могут быть установлены льготы за подключение к сетям, но пока их нет

В законе предусмотрено, что у правительства, как и раньше, есть полномочия вводить особый порядок оплаты ТП для заявителей с устройствами до 15 кВт. Как указывает минэнерго, могут быть установлены льготы для ветеранов, инвалидов, малоимущих и многодетных семей. Также предполагается наличие льгот при подключении энергопринимающих устройств малого и среднего бизнеса. Но параметры преференций также не определены.

Пока в законе сохраняется слишком много неопределенностей, которые должны быть решены в подзаконных актах. По мнению Роженко, существует риск злоупотребления со стороны монополиста (сетей). Будет соблазн те же 75 тыс. рублей взыскать просто за переоформление документов - "бумажное ТП". Например, когда подключение уже технически существует и просто переоформляется в связи со сменой собственника, разделением участков, присоединением микрогенерации или "дачной амнистии" - узаконивании де-факто существующих правоотношений.

Нововведения сильно отразятся на простых гражданах, говорит директор юридического департамента семейства компаний KASKAD Family Наталья Воронцова. По сути, за счет граждан будут прокладываться и оставаться на балансе электросетевых организаций новые линии, в то время как в тарифе электросетевых компаний инвестиционная составляющая уже заложена. Воронцова опасается, что отсутствие выбора альтернативных возможностей подключения к электричеству и выбора тарифа приведет к злоупотреблениям и вернет нас в ситуацию, которая была до 2009 года, когда тарифы для населения были очень высоки.

При этом стоимость недвижимости, даже если плата за присоединение вырастет в 136 раз, не изменится. Цены на новое жилье зависят от объема предложения, стоимости земли, инвестиционных обременений, отмечает директор по технологическим присоединениям ГК "Гранель" Владислав Гридневский. Однако вместе с другими факторами это становится одной из причин повышения себестоимости строительства.