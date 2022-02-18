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18 февраля 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)

Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. N 12-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 2 Федерального закона "Об электроэнергетике"

Опубликован 18 февраля 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Стоимость подключения к электричеству может вырасти в 136 раз

Принят Государственной Думой 26 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 11 февраля 2022 года

Статья 1

Внести в статью 232 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2010, N 31, ст. 4156; 2011, N 50, ст. 7336; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 16, ст. 1840; 2016, N 1, ст. 70; 2018, N 53, ст. 8448; 2019, N 52, ст. 7789; 2020, N 31, ст. 5040) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства может устанавливаться в соответствии с указанными принципами и порядком определения платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии либо посредством установления размера платы федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, в частности с использованием метода сравнения аналогов. Указанные стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя из состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в том числе видами и техническими характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией надежности энергоснабжения, и по иным установленным федеральными законами основаниям в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Расходы территориальных сетевых организаций на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в части, превышающей размер расходов на осуществление указанных мероприятий, исходя из которого рассчитаны стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, не подлежат учету при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике.

С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С 1 июля 2024 года положения абзаца шестого настоящего пункта не применяются при определении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций, а также в случае технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций.

С 1 октября 2015 года по 30 сентября 2017 года, а также с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

С 1 октября 2017 года по 30 июня 2022 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С 1 января 2023 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт в полном объеме включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Особенности определения размера платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой платы, а также размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой платы определяются Правительством Российской Федерации.

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики может быть уменьшен, в том числе дифференцирован по группам заявителей (энергопринимающих устройств), определяемым Правительством Российской Федерации, при условии компенсации сетевой организации разницы между размером платы, предусмотренной настоящим пунктом, и размером соответствующей платы, установленной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Указанные в абзаце шестом настоящего пункта требования не применяются в случае технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Состав расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин