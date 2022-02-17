Трейлер сериала по "Властелину колец" установил рекорд по просмотрам

Дебютный тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти" за сутки набрал более 257 млн просмотров. Как пишет SYFY, это лучший показатель среди всех трейлеров, дебютировавших на Супербоуле за всю его историю.

"Когда мы представляли наше шоу зрителям, наша цель состояла в том, чтобы убедиться, что мы находимся в эпицентре поп-культуры, оставаясь при этом верными вселенной Толкина. Было невероятно наблюдать удивительную реакцию на каждый маркетинговый ход, который мы сделали за последний месяц", - прокомментировала количество просмотров Уконва Оджо, директор по маркетингу Prime Video и Amazon Studios.

Интерес к проекту, впрочем, нельзя назвать исключительно позитивным. Напомним, фанаты Средиземья, недовольные новой интерпретацией знаменитой саги о волшебных кольцах, запустили в Сети флэшмоб, массово комментируя видео фразой Толкина о природе зла.