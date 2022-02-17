В Госдуме предложили сажать на 15 лет за продажу фальсифицированного алкоголя

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий радикальное ужесточение уголовной ответственности за производство, хранение, транспортировку, реализацию фальсифицированного алкоголя. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов по итогам заседания межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

По его словам, идея законопроекта заключается в том, чтобы приравнять по степени ответственности бутлегерство к фальшивомонетничеству в том случае, когда продажа нелегального алкоголя приводит к потере здоровья и жизни.

"Это массовое явление, катастрофические потери. Это в сотни тысяч раз больше, чем от терроризма и прочих уголовных тягчайших преступлений. Десятки тысяч потерянных жизней ежегодно", - сказал Нилов. Поэтому, по его мнению, и ответственность должна быть такая же, как к террористам - 15 лет уголовного наказания с конфискацией имущества, и не только того, которое используется для производства, транспортировки, продажи нелегального алкоголя.

Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции в России в 2021 году в 611 млн бутылок или 27% от общего количества, представленного на российском рынке.