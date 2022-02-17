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17.02.2022 15:29
Рубрика: В мире

В Киеве произошли стычки протестующих предпринимателей с полицией

Текст: Юрий Нечаев

17 февраля у здания украинской Верховной Рады произошли столкновения протестующих предпринимателей с силами правопорядка. Поводом для недовольства стало принятие властями страны закона об обязательной установке кассовых аппаратов.

Утром в центре Киева собралось несколько сотен предпринимателей. При попытке полиции оттеснить собравшихся с улицы Грушевского и площади Конституции протестующие начали забрасывать силовиков яйцами и камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Украинские власти сообщили о пострадавших среди личного состава органов правопорядка, а также о проведенных задержаниях нескольких участников протестной акции.

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Ранее, 25 января, украинские предприниматели провели манифестацию с требованием принятия упрощенной системы использования кассовых аппаратов, в ходе которой также были отмечены стычки с полицией.

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