В Киеве произошли стычки протестующих предпринимателей с полицией

17 февраля у здания украинской Верховной Рады произошли столкновения протестующих предпринимателей с силами правопорядка. Поводом для недовольства стало принятие властями страны закона об обязательной установке кассовых аппаратов.

Утром в центре Киева собралось несколько сотен предпринимателей. При попытке полиции оттеснить собравшихся с улицы Грушевского и площади Конституции протестующие начали забрасывать силовиков яйцами и камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Украинские власти сообщили о пострадавших среди личного состава органов правопорядка, а также о проведенных задержаниях нескольких участников протестной акции.

Ранее, 25 января, украинские предприниматели провели манифестацию с требованием принятия упрощенной системы использования кассовых аппаратов, в ходе которой также были отмечены стычки с полицией.