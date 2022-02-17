В Кремле надеются оградить "Северный поток-2" от политического влияния

Россия рассчитывает, что газопровод "Северный поток-2" будет огражден от грубого политического влияния, а оператор проекта выполнит все требования немецкого регулятора для запуска трубы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что нам удастся оградить этот сугубо экономический международный проект от грубого политического влияния извне", - сказал он.

Говоря о перспективах проекта в свете недавнего визита в Москву канцлера ФРГ Олафа Шольца, представитель Кремля отметил: "И российская, и германская сторона считают, что это международный проект, который может и должен сыграть весьма важную роль в стабилизации энергетических рынков в Европе, который наверняка сыграет в будущем важную роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе и просто сделает цены на газ дешевле для европейских потребителей​​​".

При этом Песков напомнил, что у европейского регулятора есть определенные требования к газопроводу, которые должна выполнить компания-оператор, и выразил надежду, что они будут выполнены "а" до "я". Тем более, что газопровод готов к пуску на все 100 процентов, добавил он.