Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе

За минувшие сутки обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

Он призвал международных наблюдателей зафиксировать факты стрельбы со стороны киевских силовиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Под обстрел попали девять населенных пунктов. При том, как сообщается, стрельба велась из крупнокалиберных миноментов. Данных о погибших и раненых не приводится.

Напомним, что с лета 2020 года на линии разграничения в Донбассе действуют меры по усилению режима прекращения огня. В частности, запрещается размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы. Также действует запрет на применение огня, включая снайперский.