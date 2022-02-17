Новости

Рогозин предложил Европе запускать пилотируемые "Союзы" из французской Гвианы 10:53
Установлены имена княгинь XVI века, погребенных в Вознесенском соборе 10:49
В Москве парковка 23 февраля будет бесплатной 10:31
Минстрой: Регионам необходимо снижать задолженность за коммунальные услуги 10:29
Дан старт второй "волне" отбора кампусов мирового уровня 10:28
Два новых участка будущего "Парка Яуза" обустроят в Москве в 2022 году 09:46
Из Крыма после военных учений ушли 10 колонн с техникой 09:45
Расселение аварийного жилья должно стать самоокупаемым 09:44
Российская короткометражка "Трэп" получила награду Берлинале 09:44
В Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения" 09:41
Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе 09:40
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы 09:38
На учениях "Союзная решимость" отрабатывается прикрытие войск с воздуха 09:30
В Подмосковье задержали преступника за два разбойных нападения на женщин 09:14
Лесные инвестиции превысили 700 млрд рублей 09:00
Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ 08:37
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет 08:27
Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения 07:59
Минздрав: Серьезных побочных эффектов от "Спутника М" нет 07:52
Эксперт Ногайлиева объяснила, как пенсионеры могут списать свои долги 07:26
Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР 07:18
Глава Росприроднадзора: В Красноярском крае самый грязный воздух в РФ 06:57
Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше 06:45
Недоигранный из-за коронавируса МЧМ пройдет в августе, результаты матчей аннулированы 06:15
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 09:40
Рубрика: В мире

Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе

Текст: Надежда Ермолаева

За минувшие сутки обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

Он призвал международных наблюдателей зафиксировать факты стрельбы со стороны киевских силовиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Под обстрел попали девять населенных пунктов. При том, как сообщается, стрельба велась из крупнокалиберных миноментов. Данных о погибших и раненых не приводится.

Напомним, что с лета 2020 года на линии разграничения в Донбассе действуют меры по усилению режима прекращения огня. В частности, запрещается размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы. Также действует запрет на применение огня, включая снайперский.

СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц
В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?