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Рубрика: В мире

В ООН распространили материалы о военных преступлениях на Донбассе

Текст: Александр Саможнев

Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза материалы Следственного комитета РФ и RT о преступлениях ВСУ с применением запрещенных методов войны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. "Попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное", - подчеркнул он.

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По данным Следственного комитета РФ, на территории ДНР и ЛНР в августе-октябре 2021 года были найдены пять стихийных массовых захоронений. Из них эксгумировали останки 295 гражданских лиц, среди которых были тела женщин разного возраста. Эти люди погибли "в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".

СК РФ возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Обстановка на востоке Украины

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