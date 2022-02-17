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17.02.2022 18:28
Рубрика: Экономика

В РЖД назвали число составов на путях без движения

Текст: Евгений Гайва
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На путях РЖД без движения находится около 700 груженых составов, рассказали "РГ" в пресс-службе компании. При этом количество таких поездов не имеет прямой зависимости от качества работы РЖД.

"В настоящее время на сети РЖД находится 724 груженых состава, отставленных от движения, из них 160 оставлены на станциях по причинам, не зависящим от ОАО "РЖД", - отметили в компании.

Как пояснили в компании, груженые поезда останавливают на станциях в случае неприема груза грузополучателями, например, морскими портами из-за поломки выгрузочного оборудования, по погодным условиям. Также поезда могут не принимать на погранпереходах из-за неготовности принять груз смежными иностранными перевозчиками либо по техническим причинам.

Так называемый "брошенный" поезд - это поезд, оставленный без локомотива на боковом пути станции более чем на 24 часа, пояснили в РЖД. Показатель включает в себя даже отдельные вагоны и группы вагонов, находящиеся в ожидании выполнения технологических операций. Но такая приостановка движения может быть частью технологического процесса и не влиять на выполнение нормативного срока доставки груза. Рост этого показателя не несет риска приостановки работы промышленных предприятий, заметили в компании.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Называемые компаниями-операторами цифры о задержанных в продвижении грузовых поездах и вагонах в целом по сети РЖД не имеют официального подтверждения. Они "носят оценочный характер и по меньшей мере некорректны", подчеркнули в РЖД.

Как ранее сообщило издание РБК, на путях РЖД скопилось почти 1600 поездов, которые могли оказаться брошенными из-за нехватки работников, заразившихся коронавирусом, а также из-за неготовности грузополучателей и портов. Причем количество брошенных поездов на сети РЖД резко выросло к середине февраля. В результате металлурги недополучают сырье и вынуждены сократить работу, отмечает издание.

В РЖД подтвердили, что существенное влияние на перевозочный процесс за последний месяц оказала заболеваемость работников. В начале февраля единовременно по всей сети на больничном находилось 15% от штатной численности локомотивных бригад. Как указали в компании, наибольшая доля заболевших - на Северной, Октябрьской и Московской железных дорогах. Пик заболеваемости пришелся на период с 4 по 8 февраля. В результате для обеспечения запланированного объема перевозок не хватало 25% локомотивных бригад. "Именно это привело к значительному снижению объема перевозок грузов на северо-западном направлении. За 15 дней февраля погрузка в направлении портов северо-запада сократилась на 15%", - пояснили в РЖД. При этом по всем остальным направлениям отмечался рост.

В последние дни уровень заболеваемости падает. "Рассчитываем на нормализацию перевозочного процесса в ближайшую декаду и возвращение параметров погрузки к плановым показателям", - отметили в компании.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Пандемия коронавируса COVID-19

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