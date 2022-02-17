Вышел трейлер боевика с Крисом Пайном "Наемник"

На YouTube-канале Paramount Movies трейлер боевика "Наёмник" (The Contractor) с Крисом Пайном в главной роли. Премьера намечена на 11 марта.

Главный герой уходит со службы с почестями, но теряет военную пенсию и страховку. Патриотичного служивого нанимают для нечистых корпоративных делишек, обещая, впрочем, что новая служба санкционирована на государственном уровне. Когда вскрывается правда, он подается в бега, а наниматели, готовы на всё, чтобы убить строптивого наёмника.

Режиссер - Тарик Салех ("Мир Дикого Запада", "Рэй Донован"), в ролях - Крис Пайн, Бен Фостер, Кифер Сазерленд, Эдди Марсан, Фарес Фарес.

Ранее сообщалось, что Крис Пайн попробует себя в режиссуре.

Оригинальный трейлер: