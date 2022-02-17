Захарова назвала кощунством заявления Псаки о массовых захоронениях на Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц на Донбассе являются кощунственными и безответственными. Напомним, 16 февраля американский спикер усомнилась в правдивости российской информации об обнаружении в ДНР и ЛНР массовых захоронений мирных жителей. Псаки заявила, что Москва якобы "может использовать этот инцидент как предлог для вторжения на Украину".

"Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса", - написала в своем Telegram-канале Захарова.

Она предложила пресс-секретарю Белого дома запросить данные разведки, чтобы убедиться в реальности произошедшей на Донбассе трагедии и впредь не рассуждать на подобные темы.

Напомним, что ранее на территориях Донецкой и Луганской народных республик было обнаружено пять массовых захоронений мирных жителей. По информации Следственного комитета России, там находились тела не менее 295 человек, погибших в 2014 году во время обстрелов ВСУ территории Донбасса. Позже СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором".