Захарова назвала кощунством заявления Псаки о массовых захоронениях на Донбассе

"Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса", - написала в своем Telegram-канале Захарова.
Она предложила пресс-секретарю Белого дома запросить данные разведки, чтобы убедиться в реальности произошедшей на Донбассе трагедии и впредь не рассуждать на подобные темы.
Напомним, что ранее на территориях Донецкой и Луганской народных республик было обнаружено пять массовых захоронений мирных жителей. По информации Следственного комитета России, там находились тела не менее 295 человек, погибших в 2014 году во время обстрелов ВСУ территории Донбасса. Позже СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором".