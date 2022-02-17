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Рубрика: Власть

Захарова назвала кощунством заявления Псаки о массовых захоронениях на Донбассе

Текст: Юрий Нечаев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц на Донбассе являются кощунственными и безответственными. Напомним, 16 февраля американский спикер усомнилась в правдивости российской информации об обнаружении в ДНР и ЛНР массовых захоронений мирных жителей. Псаки заявила, что Москва якобы "может использовать этот инцидент как предлог для вторжения на Украину".
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса", - написала в своем Telegram-канале Захарова.

Она предложила пресс-секретарю Белого дома запросить данные разведки, чтобы убедиться в реальности произошедшей на Донбассе трагедии и впредь не рассуждать на подобные темы.

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Напомним, что ранее на территориях Донецкой и Луганской народных республик было обнаружено пять массовых захоронений мирных жителей. По информации Следственного комитета России, там находились тела не менее 295 человек, погибших в 2014 году во время обстрелов ВСУ территории Донбасса. Позже СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором".

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