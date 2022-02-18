Актер и режиссер Трэвис Энгл умер в 37 лет от остановки сердца

14 февраля в Лос-Анджелесе скончался Трэвис Энгл, американский актер, режиссер, продюсер, оператор и кастинг-директор. Информация об этом появилась на аккаунтах актерского агентства Энгла Trinity, занимавшегося подбором артистов для кино, ТВ и рекламы, а также модельным бизнесом.

Согласно информации Deadline, причиной смерти Трэвиса стала остановка сердца.

Трэвис Энгл родился в 1984 году в Техасе. Карьеру начал как ассистент продюсера. После семи лет работы в качестве агента по поискам талантов в Affinity Artists Agency, с партнерами создал свою компанию - Trinity Artists International.

Снялся в ситкоме про удочеренных американской семьей колумбийских сироток "Гринго латина", выступил режиссером, продюсером и оператором сериала "Прекрасный день по соседству" и продюсером драмы "Псы на расстоянии".