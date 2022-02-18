Британия переводит свое посольство на Украине из Киева во Львов

Власти Великобритании приняли решение временно перевести сотрудников своего посольства на Украине из Киева во Львов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД Соединенного Королевства.

"Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из офиса во Львове", - отметили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что дипломаты продолжат оформлять документацию и заниматься консульской помощью, однако попасть к ним на прием можно будет только по предварительной записи.

Стоит отметить, что часть сотрудников британской дипмиссии была переведена из Киева во Львов еще 15 февраля - по примеру американцев, сделавших то же самое днем ранее. Глава МИД королевства Лиз Трасс связала это с якобы существующей угрозой вторжения России на Украину, причем истерия по этому поводу возникла во многом из-за британских СМИ.

МИД Соединенного Королевства рекомендовал всем британским гражданам немедленно покинуть Украину, пока доступен коммерческий транспорт. При этом в ведомстве предупредили, что в случае ухудшения обстановки на Украине усиленной консульской поддержки или помощи при эвакуации они от властей не получат.