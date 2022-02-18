Чем запомнится зрителям Борис Невзоров

Он родился в Краснодарском крае, а его детство прошло в Астрахани. "Дома я устраивал спектакли, воровал у сестер гольфы и разыгрывал "Кота в сапогах", - вспоминал Невзоров. Кроме театра, другим любимым хобби был парусный спорт. Хорошая подборка спортивная подготовка помогла актеру в кино - трюки он выполнял без помощи каскадеров. А еще была идея поступать в медицинский.

В 1967-68 годах он работал в Астраханском ТЮЗе. А потом подался в Москву по совету режиссеров ТЮЗа - в Щепкинское училище и школу-студию МХАТ.

После двух лет "Щепки" из вуза ушел, почему-то ему разонравилось то, что делал на сцене. Невзоров был всегда критичен к тому, что делал. Потом перевелся в школу-студию МХАТ. И остался в профессии.

В кино он сыграл немало ролей. В 1975-м году его пригласили на фильм "Дорога". Романтическую мелодраму о супругах, которые решили развестись, но в итоге попали на строительство важной дороги, очень полюбили зрители, а киночиновники сильно критиковали. Поэтому пару лет работ в кино у Невзорова не было, пока в 1978-м он не сыграл Блюхера в "Маршале революции".

Актер Борис Невзоров (Король Лир) во время премьеры спектакля "Король Лир" в постановке режиссера Антона Яковлева на исторической сцене Малого театра. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В фильме "Первый конструктор" его ждала главная роль - конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина.

Самая любимая роль актера - в "России молодой" - картине о том, как строился первый русский флот. Роль Ивана Савватиевича Рябова принесла Невзорову всесоюзную известность.

"Найти и обезвредить" Георгия Кузнецова - еще одна знаковая работа, в которой Невзоров сыграл отпускника, гоняющегося за преступниками. По жанру картина - настоящий советский боевик.

В 1993-м он снял свой фильм "У попа была собака", а в 1999-м сыграл директора школы в популярном в то время сериале "Простые истины". Потом будут роли в "Каменской", "Марше Турецкого", "Хозяйке тайги", "Майоре" и многих других сериалах.

Невзоров почти не играл отрицательных персонажей, только благородных отважных героев, борющихся с несправедливостью.

Борис Невзоров в роли Собакевича после показа спектакля по роману Н.В.Гоголя "Мертвые души" режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

С 2005-го он служил в Малом театре. В его биографии также роли и в Театре Моссовета, и в Московском драматическом театре им.Станиславского.

Первая работа в Малом - судья Ляпкин-Тяпкин в "Ревизоре". Потом были Лыняев из "Волки и овцы" и князь Шуйский, которого актер наделил особой мудростью и проницательностью.

А в 2017-м он сыграл в Малом театре Лира в спектакле Антона Яковлева "Король Лир". Роль, о которой мечтал долгие годы. "Моей основной задачей было сыграть Лира таким, чтобы он затронул душу, - говорил Борис Георгиевич. - Чтобы получилось не что-то отстранённо-философское, а история про нас. Чтобы зрители ощутили, что мы пропускаем через себя и выплёскиваем в зал. Нам было важно показать: за трагедией Лира стоят живые люди".

Удивительный дар Невзорова - его герои, кем бы они ни были, рождали в зрителе симпатию. А коллеги с большим уважением и все той же неизменной симпатией говорили о нем "огромный, шумный", "кряжистый здоровяк".