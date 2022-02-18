Чем запомнится зрителям Борис Невзоров

Новости

Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы 23:24
Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса 23:18
Эвакуация мирных жителей Донбасса будет идти днем и ночью 23:15
В Ростовскую область прибыли более 80 автобусов с беженцами из Донбасса 23:04
Глава Роспотребнадзора вылетела в Ростовскую область для приема беженцев 22:58
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности 22:52
Центробанк ДНР продолжает работу в нормальном режиме 22:50
В регионах России сообщили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР 22:43
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по взрыву в Донецке 22:37
Администрация США обеспокоена планами Зеленского уехать из страны 22:36
В ВОЗ увидели условия для появления более опасного штамма коронавируса 22:34
Первые автобусы с беженцами из ДНР прибыли в Ростовскую область 22:17
На Дону в ближайшие дни ожидают прибытие 100 тысяч жителей Донбасса 21:54
Гинцбург: Коллективного иммунитета к ковиду нужно достичь в течение 6-8 месяцев 21:48
Захарова: Происходящее в Донбассе - геноцид 21:37
Гинцбург: Повторно заболеть ковидом выше риск у тех, кто переболел, а не привился 21:30
В Ростовскую область планируется эвакуировать 700 тысяч жителей ДНР 21:21
За сутки 334 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 21:04
Таможня в Ростовской области готова к оформлению беженцев Донбасса 20:59
Минфин РФ уже 18 февраля перечислит по 10 тысяч рублей беженцам из ЛНР и ДНР 20:51
Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне 20:46
В Москве двое мужчин арестованы за нападение на полицейских в метро 20:43
Байден сделает спецзаявление по Украине 20:36
Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19 20:36
Глава МИД ФРГ поставила Виталия Кличко на место на Мюнхенской конференции 20:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 23:10
Рубрика: Культура

Чем запомнится зрителям Борис Невзоров

Текст: Наталья Соколова
Вот еще одного артиста сегодня унес ковид. На 73-м году жизни ушел из жизни актер Малого театра Борис Невзоров.

Он родился в Краснодарском крае, а его детство прошло в Астрахани. "Дома я устраивал спектакли, воровал у сестер гольфы и разыгрывал "Кота в сапогах", - вспоминал Невзоров. Кроме театра, другим любимым хобби был парусный спорт. Хорошая подборка спортивная подготовка помогла актеру в кино - трюки он выполнял без помощи каскадеров. А еще была идея поступать в медицинский.

В 1967-68 годах он работал в Астраханском ТЮЗе. А потом подался в Москву по совету режиссеров ТЮЗа - в Щепкинское училище и школу-студию МХАТ.

После двух лет "Щепки" из вуза ушел, почему-то ему разонравилось то, что делал на сцене. Невзоров был всегда критичен к тому, что делал. Потом перевелся в школу-студию МХАТ. И остался в профессии.

В кино он сыграл немало ролей. В 1975-м году его пригласили на фильм "Дорога". Романтическую мелодраму о супругах, которые решили развестись, но в итоге попали на строительство важной дороги, очень полюбили зрители, а киночиновники сильно критиковали. Поэтому пару лет работ в кино у Невзорова не было, пока в 1978-м он не сыграл Блюхера в "Маршале революции".

Актер Борис Невзоров (Король Лир) во время премьеры спектакля "Король Лир" в постановке режиссера Антона Яковлева на исторической сцене Малого театра. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В фильме "Первый конструктор" его ждала главная роль - конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина.

Самая любимая роль актера - в "России молодой" - картине о том, как строился первый русский флот. Роль Ивана Савватиевича Рябова принесла Невзорову всесоюзную известность.

"Найти и обезвредить" Георгия Кузнецова - еще одна знаковая работа, в которой Невзоров сыграл отпускника, гоняющегося за преступниками. По жанру картина - настоящий советский боевик.

В 1993-м он снял свой фильм "У попа была собака", а в 1999-м сыграл директора школы в популярном в то время сериале "Простые истины". Потом будут роли в "Каменской", "Марше Турецкого", "Хозяйке тайги", "Майоре" и многих других сериалах.

Невзоров почти не играл отрицательных персонажей, только благородных отважных героев, борющихся с несправедливостью.

Борис Невзоров в роли Собакевича после показа спектакля по роману Н.В.Гоголя "Мертвые души" режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

С 2005-го он служил в Малом театре. В его биографии также роли и в Театре Моссовета, и в Московском драматическом театре им.Станиславского.

Первая работа в Малом - судья Ляпкин-Тяпкин в "Ревизоре". Потом были Лыняев из "Волки и овцы" и князь Шуйский, которого актер наделил особой мудростью и проницательностью.

А в 2017-м он сыграл в Малом театре Лира в спектакле Антона Яковлева "Король Лир". Роль, о которой мечтал долгие годы. "Моей основной задачей было сыграть Лира таким, чтобы он затронул душу, - говорил Борис Георгиевич. - Чтобы получилось не что-то отстранённо-философское, а история про нас. Чтобы зрители ощутили, что мы пропускаем через себя и выплёскиваем в зал. Нам было важно показать: за трагедией Лира стоят живые люди".

Удивительный дар Невзорова - его герои, кем бы они ни были, рождали в зрителе симпатию. А коллеги с большим уважением и все той же неизменной симпатией говорили о нем "огромный, шумный", "кряжистый здоровяк".

Культура Кино и ТВ Наше кино Общество Утраты

Главное сегодня

Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне
Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
Захарова: Происходящее в Донбассе - геноцид
В первую очередь из ДНР и ЛНР эвакуируют интернаты и детские дома
Народный артист России Борис Невзоров умер от COVID-19
Почему герои "Анны Карениной" живут рядом с нами
Третьяковская галерея рассказала о главных хитах