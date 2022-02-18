Депутат: Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все готово

Россия готова принять граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые спасаются от угрозы геноцида. Уверенность в этом выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов (ЕР).

Ранее власти республик заявили об эвакуации жителей в связи с угрозой агрессии со стороны Киева. Заявления на эту тему сделали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. Так, ДНР рассчитывает вывезти в Ростовскую область несколько сотен тысяч человек. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, заявляло руководство республик.

Вячеслав Никонов, который избран в ГД от Ростовской области, сообщил в комментарии РИА Новости, что в приграничном регионе РФ все подготовлено к тому, чтобы принять беженцев. "Подобные заявления ведь не делаются на ровном месте, - подчеркнул он. - И как депутат от Ростовской области могу подтвердить, что готовность существует".

Депутат выразил уверенность, что РФ всегда будет готова помогать "своим" - будь то граждане России или нет. "Это неважно - все это наши люди, которых надо спасать от возможного геноцида", - заявил он.

Отметим, что в 2014-м году регион уже принимал немалое число беженцев. Для размещения выезжающих с Донбасса жителей, в частности, использовались базы отдыха.