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18.02.2022 04:06
Рубрика: Экономика

Экономист посоветовала пенсионерам увольняться в конце месяца

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пенсия работающих пенсионеров ежегодно не индексируется. Когда же пенсионер заканчивает работу, то он может рассчитывать на перерасчет пенсии с учетом индексации. Увольняться же с работы, по мнению доцента экономического факультета РУДН, к.э.н Ларисы Сорокиной, пенсионерам лучше всего в конце месяца.

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Она объясняет, что Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках. При этом списки работников передаются по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца. И не имеет значения один день или полный месяц работал человек.

Например, в одном случае человек увольняется с 1 марта, а во втором - с 31 марта. "И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае", - объяснила Сорокина агентству "Прайм". В июне будет принято решение об индексации пенсии, а в июле будет произведена сама индексация. Доплата же будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер уже стал считаться неработающим. А если пенсионер уволится 28 февраля, индексация его пенсии будет произведена в июне, а расчет доплаты будет сделан с марта.

По мнению экономиста, лучше увольняться в конце месяца. В таком случае еще и зарплату можно получить за полный отработанный месяц.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Фарида Мирзабалаева рассказала "Российской газете", как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений. Единовременная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица. На получение единовременной выплаты имеют право лица, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии, а также лица, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к общей сумме размера страховой пенсии по старости и накопительной пенсии.

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