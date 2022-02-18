Эвакуация мирных жителей Донбасса будет идти днем и ночью

Власти ДНР начали эвакуацию мирных жителей на территорию Российской Федерации. Как передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на МЧС республики, в ближайшие дни она будет проходить в круглосуточном режиме.

"Эвакуация будет осуществляться в постоянном режиме", - заявили ведомстве, добавив, что планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР, в первую очередь женщин, детей и пожилых людей.

Эту информацию подтвердил и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире программы "Соловьев Live". По его словам, людей будут вывозить и днем, и ночью. "Нужно будет спасибо сказать этим всем штабам, которые организовывают эту работу. Даже водителям автобусов, потому что очень многие автобусы просто снимали с рейса по мобилизационным мероприятиям, чтобы его поставить, загрузить определенную категорию людей (детей), которую собираются вывезти в Российскую Федерацию", - отметил Басурин.

Донецкое агентство новостей опубликовало серию фотографий, на которых видны колонны автобусов, внутри которых находятся уставшие люди в возрасте, на кадрах запечатлено много детей.

Напомним, ранее сегодня глава ДНР Денис Пушили объявил эвакуацию мирных жителей республики в РФ. "Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким", - отметил Пушилин.

На этот шаг власти ДНР пошли в связи с резким обострением обстановки в Донбассе. Украинские силовики начали массово применять противотанковые ракетные комплексы, артиллерию, танки, вооружения бронетехники, минометы и гранатометы. Активизировались диверсионные группы, были пресечены попытки взорвать нефтебазу в Еленовке и емкости с аммиаком на заводе "Стирол" у Горловки, а также попытка проникновения на территорию ДНР еще двух групп диверсантов.