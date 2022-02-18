Почему из Донецка и Луганска эвакуируют жителей

Сегодня руководители Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации населения в Россию. Тяжелое решение было принято после двухдневного нагнетания обстановки на линии разграничения, совпавшей с визитом на Донбасс президента Зеленского, и попытками украинских диверсантов совершить вылазки на стратегических объектах жизнеобеспечения, и хуже того - устроить провокации, чреватые массовыми жертвами среди мирного населения.

Так, по информации народной милиции ДНР сегодня на окраине Горловки в районе населенного пункта Железная балка были обнаружены две диверсионные группы - 10 и 12 человек, по которым был открыт огонь. По меньшей мере, двое диверсантов были уничтожены. "По данным нашей разведки, ими был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. На месте боестолкновения найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете камера", - говорится в сообщении. Записи с найденной камеры были обнародованы. Также защитники республики перехватили переговоры диверсантов на польском языке. Ранее разведка ДНР сообщала о прибытии на линию разграничения польских наемников.

Также рано утром диверсанты предприняли попытку подрыва емкости для хранения аммиака на горловском химзаводе "Стирол", которую, к счастью, предотвратила охрана. Кроме того, была зафиксирована и попытка взорвать нефтехранилище в поселке Еленовка, и в результате обстрела выведены из строя две трансформаторные станции. На эти тревожные сообщения накладываются непрекращающиеся неизбирательные обстрелы приграничных населенных пунктов и дороги Горловка-Донецк. Не прекратилось и накопление на первой линии украинской живой силы и бронетехники, которое фиксирует разведка.

Напомним, в ожидании кровавых провокаций, которые могли бы стать поводом для наступления ВСУ на Донбасс, или не оставили бы выбора Донецку и Луганску, обе республики живут не первый месяц. И все признаки того, что в Киеве нечто подобное готовят - по западным лекалам, и с привлечением западных же СМИ - появляются каждый день. Достаточно вспомнить вчерашнюю попытку выдать фотографии пролома неопределенного происхождения в стене детского сада, находящегося за восемь километров от линии разграничения, за обстрел "сепаратистов". И хотя этот сюжет украинских СМИ многие сразу определили как фейк даже внутри страны, его хватило для истерики посольства США на Украине. Но если в этом случае чувствовалась рука сценаристов "95-го квартала", то ни у кого, и в первую очередь у разведки республик, нет сомнений, что и в Киеве, и на Донбассе присутствуют иностранные специалисты по провокациям куда более высокого класса, измеряющие эффект от своих "постановок" сотнями жизней.

Сохранять в этой обстановке благодушие и делать мирных жителей, своих стариков, женщин и детей, заложниками бесчеловечного врага, руководство республик не могло. В конец концов, во всеоружии встретить сборную украинских неонацистов и иностранных наемников лучше, зная, что твои родные в безопасности. Собственно, эта логика и содержится в обращениях Дениса Пушилина и Леонида Пасечника: мужчины должны быть готовы к бою, их родные и близкие должны быть эвакуированы, чтобы не попасть в качестве жертв "российской агрессии" или "операции под чужим флагом" в сюжеты CNN и Bloomberg.

Вечером, уже когда началась эвакуация, жители получили соответствующие СМС и первые автобусы прибыли к границе с Россией, в центре Донецка, на стоянке у республиканской администрации взорвался автомобиль. И это подтверждает данные разведки об инфильтрации на территорию ДНР диверсионных групп. В этой обстановке республики отвергли инициативу украинской стороны о срочном созыве внеочередного заедания Трехсторонней контактной группы.

"Киев выступает с инициативой безотлагательной внеочередной встречи Контактной и рабочей группы по вопросам безопасности, по традиции не подкрепленной никакими конкретными практическими мерами по предотвращению огня. Последовательность действий украинской стороны делает очевидным заранее продуманный ею сценарий: устроить эскалацию, и обвинить в ней нас. В этой связи считаем абсолютно бессмысленным поддерживать подогреваемую Западом украинскую милитаристическую пиар-кампанию. Хотите тишины и мира - не стреляйте!", - заявила омбудсмен ДНР и представитель республики в ТКГ Наталья Никанорова. В свою очередь глава МИД ЛНР Владислав Дайнего также считает, что "Киев провоцирует военный конфликт, ради пиара", и поэтому представители Луганска не намерены участвовать в его сценарии.

Тем временем, официальный Киев продолжает жить в своей атмосфере: с одной стороны глава МИД Кулеба продолжает заявлять, что привержен дипломатическим методам решения проблемы, а посол Эстонии радостно рапортует о прибытии на Донбасс партии ПТРК "Джавелин", проданной Украине ради мира на Донбассе и в Европе. Отчет посла сильно обесценивает слова министра, которые давно мало чего стоят. Куда красноречивей заявления Зеленского, все чаще примеряющего каску и бронежилет, о категорическом отказе от общения с представителями Донецка и Луганска, и том, что Минские соглашения "бездарно составлены". Он не скрывает, что рассчитывает приложить свой талант и политический дар к существующему международному соглашению, и переписать его по-своему. Вот только Зеленский забыл, не знал, или не догадывается, что такого рода соглашения переписываются кровью, и это кровь граждан Украины. Хуже, если знает, и вполне отдает себе отчет в происходящем.