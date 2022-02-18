Гинцбург: Повторно заболеть ковидом выше риск у тех, кто переболел, а не привился

Вероятность повторного коронавируса выше у тех, кто переболел, но не привился, по сравнению с теми, кто вакцинировался. Такое мнение высказал директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Те люди, которые просто переболели, не были вакцинированы, соответственно у них шанс вторично заболеть за счет невысокой специфичности антител, особенно, когда происходит при этом смена штамма с одного на другого, очень высокая", - сообщил Гинцбург в интервью "России 1".

При этом он уточнил, что у вакцинированных вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать не только тот штамм, против которого непосредственно они были созданы, но и близкие штаммы.

Ранее главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, почему антитела после COVID-19 сохраняются недолго. Он объяснил, что организм не будет поддерживать количество антител бесконечно долго при отсутствии контактов с вирусом. Скорость этого снижения различна, но у большинства людей критическое снижение напряженности иммунитета наступает через шесть месяцев.