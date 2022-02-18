Глава МИД ФРГ поставила Виталия Кличко на место на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на полях Мюнхенской конференции по безопасности указала Виталию Кличко на то, он мэр Киева, а не возглавляет немецкий МИД, передает ТАСС.

Кличко, по традиции поднявший тему поставок Западом вооружения Киеву, упрекнул Берлин тем, что он выделил "на защиту Украины" лишь 5 тысяч военных касок. Мол, этим страну не защитишь.

Заявления бывшего боксера Бербок парировала словами, что "есть разница, являешься ты мэром в Киеве или главой МИД в Германии". По ее словам, не предоставлять военную помощь Украине "было нелегким решением". "Если мы примем это решение и затем больше не будет работать нормандский формат, то это тоже будет угрозой безопасности", - уверена Бербок. - Мы должны беспокоиться о том, чтобы не произошло дестабилизации изнутри".