Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 59,7%

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%. В четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург, Карелия, Севастополь и Мурманская область", - приводит слова вице-премьера Татьяны Голиковой оперштаб.

Татьяна Голикова уточнила, что уровень коллективного иммунитета в Тыве, которая до сих пор была в числе лидеров, также снизился за неделю с 80 % до 77,3%. При этом глава оперштаба призвала посмотреть на опыт других стран, где уровень коллективного иммунитета находится на высоком уровне. "Правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее в оперштабе сообщали, что коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.