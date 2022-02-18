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18.02.2022 16:20
Рубрика: Общество

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 59,7%

Текст: Нина Егоршева
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снижается третью неделю подряд. За неделю этот показатель опустился с 61,9% до 59,7%. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%. В четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург, Карелия, Севастополь и Мурманская область", - приводит слова вице-премьера Татьяны Голиковой оперштаб.

Татьяна Голикова уточнила, что уровень коллективного иммунитета в Тыве, которая до сих пор была в числе лидеров, также снизился за неделю с 80 % до 77,3%. При этом глава оперштаба призвала посмотреть на опыт других стран, где уровень коллективного иммунитета находится на высоком уровне. "Правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода", - подчеркнула вице-премьер.

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Ранее в оперштабе сообщали, что коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

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