Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 61,9%

Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России продолжает снижаться. За неделю этот показатель опустился с 64,1% до 61,9%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На прошлой неделе, напомним, также наблюдалось снижение: с 64,4% до 64,1%.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

В частности, уточняется, что на Чукотке, ранее входившей в число лидеров, уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 80,2% до 77,8%. При этом в пяти регионах этот показатель по-прежнему превышает 80%. Это Санкт-Петербург (85,8%), Севастополь (85,2%), Карелия (85,6%), Мурманская область (83,5) и Тыва (80%)

"Обращаю внимание всех жителей страны, что необходимо пройти вакцинацию и повторную вакцинацию, имея в виду защиту от тяжелого течения заболевания. Кроме того, учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное количество людей, находящихся на амбулаторном лечении, крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться", - приводит слова Голиковой оперштаб.

Ранее в центре "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что у большинства (81%) добровольцев, двухкратно привитых вакциной "ЭпиВакКорона-Н", через шесть месяцев сохранились антитела. При этом в группе трехкратно вакцинированных добровольцев этот показатель составляет 98%.