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18.02.2022 19:57
Рубрика: Легковые авто

Горящее судно с 4 тысячами люксовых авто не могут отбуксировать в порт

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Handout / Forca Aerea Portuguesa /AFP Фото: Handout / Forca Aerea Portuguesa /AFP
Фото: Handout / Forca Aerea Portuguesa /AFP

Забитое новыми дорогими автомобилями судно-ролкер Felicity Ace, которое более двух суток горит посреди Атлантического океана возле Азорских островов, будет отбуксировано в один из европейских портов или на Багамы, об этом сообщило агентство Reuters.

Фото: gibdd124/Instagram
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К азорским берегам судно физически невозможно оттянуть из-за его слишком больших габаритов - оно попросту заблокирует всю торговлю на архипелаге, сообщил капитан порта Орта Хоао Мендес Кабекас.

Felicity Ace загружена 4 тысячами новых авто, в т.ч. 1100 марки Porsche и 189 - Bentley. Также на ролкере находятся машины Audi и Volkswagen, но в небольших количествах. Легковушки доставлялись в Северную Америку, но предположительно у одного из электромобилей в трюме на полпути без причины вспыхнула литий-ионная батарея - далее пошла цепная реакция.

"Судно горит от одного конца до другого, все в пламени на пять метров над ватерлинией", - приводит Reuters слова Кабекаса.

Капитан добавил, что без спецсредств и без навыков горящие электромобили невозможно потушить.

Суда-буксиры уже направились к Felicity Ace из Гибралтара и Нидерландов, они достигнут пункта назначения к среде следующей недели.

Также к ролкеру плывет команда из 16 пожарных.

Felicity Ace шла под флагом Панамы, владеет кораблем компания Snowscape Car Carriers SA, управляет Mitsui OSK Lines Ltd. Ролкер вышел из Эмдена (Германия, там расположен завод VW) в Дэвисвилль (США).

Команда грузового корабля из 22 человек покинула его еще накануне, когда пожар начал распространяться слишком быстрыми темпами. Никто из моряков не пострадал.