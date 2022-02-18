Город от ума: как будет выглядеть пространство завтрашнего дня

Москва заняла первое место по уровню развития инфраструктуры и качества жизни в "Индексе городского процветания" программы UN-Habitat Организации Объединенных Наций. Города оценивались по шести показателям: экономическая продуктивность, развитие инфраструктуры, равенство и социальная интеграция, качество жизни, устойчивость окружающей среды, городское управление и законодательство.

В современном мире человек с его креативным мышлением стал самым ценным ресурсом. Чтобы не просто сохранить этот актив, а еще и приумножить, города должны быть как минимум комфортными для работы, жизни и отдыха. В решении поставленной задачи активно используют различные информационные технологии и цифровые сервисы, нацеленные на улучшение качества нашей жизни. "Умная" система, ориентируясь на запросы людей, в принципе способна создать мегаполис, который полностью соответствует ожиданиям жителей. Футурологи рассказали IPQuorum, чего ждать в будущем, и предупредили о возможных рисках.

Мобильные и безопасные

Среди сервисов, которые уже круто изменили нашу жизнь, создатель фонда Orbita Capital Partners, представитель Singularity University в России Евгений Кузнецов выделяет те, что "прокачали" мобильность людей. За последние несколько лет кардинально изменилась система такси, в крупных городах появился каршеринг.

"Сюда же можно отнести все решения по микромобильности, связанные с велосипедами, самокатами, - добавляет эксперт. - Они не всегда попадают в категорию "умного" города, хотя агрегируют память прежде всего о людях - об их поездках, планах и возможностях".

Подобная информация, по словам Кузнецова, позволяет не только грамотно внедрять такие сервисы в городскую среду, но и создавать новые бизнес-модели, в том числе платформенные, которые легко масштабировать на уровне мегаполиса, страны и даже мира. Так, сервис аренды электросамокатов Whoosh доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Калуге, Самаре, Уфе, Новосибирске и других российских городах. Причем команда сервиса помогает развивать инфраструктуру для микромобильного транспорта и работает над созданием полноценного навигатора для поездок на электросамокатах и электровелосипедах. С его помощью можно будет проложить как самый оптимальный, так и самый красивый маршрут.

Самокаты сервиса Lite сейчас курсируют по Сочи, а весной вернутся и в Москву. Кстати, до пандемии сервис также развивался на Кипре и в Ереване. Взять в аренду самокат можно также в приложении агрегатора такси "Ситимобил" и Яндекс.Go.

Безопасность - еще одно направление, в котором наблюдается бурный всплеск развития цифровых технологий. Если десять лет назад видеокамеры на улицах максимум записывали общую картинку, то сейчас они могут распознавать лица преступников, фиксировать и сообщать о нарушителях, например, правил дорожного движения.

"Или, скажем, безопасность детей, - продолжает Евгений Кузнецов. - Сейчас можно купить ребенку трекер, с которым он будет гулять, и родители в любой момент смогут отслеживать его перемещения".

Эксперт также отмечает активную цифровизацию коммунальной инфраструктуры. Соответствующие сервисы развиваются на фоне мировой климатической повестки: несмотря на то что города и урбанизированные территории занимают лишь 2% площади Земли, на их долю приходится около 70% выбросов парниковых газов, включая СО2. Уменьшить углеродный след можно за счет внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Один из самых простых примеров - установка в многоквартирных домах систем индивидуального контроля температуры. "Умное" оборудование поддерживает в комнатах комфортные 22-24⁰ C. Для этого уличные датчики фиксируют изменения погоды и подают сигналы, на основе которых система сама решает, нужно ли делать батареи горячее или, наоборот, холоднее. По оценкам специалистов, экономия тепла составляет до 30%.

С заботой о здоровье

Не так быстро, как могли бы, развиваются цифровые образование и медицина. По мнению эксперта, все тормозит консервативность этих областей. Хотя и здесь наметился определенный прогресс. Так, пандемия дала мощный толчок развитию различных платформ, онлайн-курсов и других обучающих сервисов.

"Что касается здравоохранения, то оно все больше и больше начинает опираться на модели здорового образа жизни, то есть что нужно предпринять, чтобы человек вообще не болел, - говорит Евгений Кузнецов. - Например, очень важно, чтобы жители городов делали не меньше 7000‒10 000 шагов в день. Это реально, если человек ходит на работу пешком или даже пользуется общественным транспортом, а вот для тех, кто передвигается на личных машинах, почти невозможно. Поэтому сейчас во многих городах начинают так проектировать улицы, чтобы и у автомобилистов была рациональная необходимость пройти немного пешком. И это зашивается в саму концепцию "умных" городов".

Здоровое питание не менее важно, чем физическая активность. И тут помощниками могут стать не только приложения, подсчитывающие количество калорий, но и сити-фермы, которые выращивают свежие овощи и фрукты прямо в городах.

"Почему это важно? - рассуждает Кузнецов. - Потому что самые полезные витамины разрушаются в течение нескольких часов, поэтому нет смысла везти ту же клубнику или помидоры издалека".

При этом, конечно, медицина становится все более цифровой, технологичной. И здесь главная задача - перевести ее в так называемый 4P-формат: personalized (персонализация), preventive (профилактика), predictive (предсказание) и participatory (вовлеченность пациента).

"Так, можно заранее сделать прогноз развития у человека какого-то заболевания и назначить ему курс лечения или профилактики, чтобы предотвратить его, - поясняет Кузнецов. - Уже сейчас есть технологии, способные с высокой точностью выявить, например, рак легких на самых ранних стадиях".

А персональный подход поможет подобрать терапию для каждого конкретного пациента, исходя из его образа жизни, генома, обмена веществ и других индивидуальных особенностей.

"Все для развития такой медицины у нас есть, единственное препятствие пока заключается в том, что внедрить какие-то новшества в систему здравоохранения не так-то просто, - считает эксперт. - Та же телемедицина до сих пор не стала одним из стандартов, хотя, казалось бы, зачем идти с температурой к врачу, чихать на всех, если можно с использованием современных инструментов получить точно такую же консультацию дистанционно, обезопасив себя и других людей".

Магазин у дома

По пути персонализации развиваются не только отдельные сферы нашей жизни, но и города в целом. Одна из главных концепций в современной урбанистике - уход от типовых, стандартизированных решений в сторону максимальной адаптации пространства под потребности людей.

"Скажем, сейчас уже нет такого четкого барьера между тем, где человек должен работать, а где отдыхать, - говорит Кузнецов. - Классические спальные районы, в которых действительно можно только ночевать, больше там делать нечего, уходят в прошлое. Современная городская среда предоставляет человеку возможность, например, жить и работать в каких-то очень близко расположенных друг к другу локациях. Недалеко от дома можно открыть свою мастерскую, какой-то офис или даже небольшую компанию, потому что для этого есть вся необходимая инфраструктура".

Сегодня в обустройстве городского пространства определяющую роль играют не чьи-то ожидания, а конкретные данные, собранные с помощью определенных сервисов. Прежде чем открыть, например, какой-то магазин, можно узнать, сколько человек в день проходит мимо того места, где он будет расположен, есть ли рядом другие торговые точки, предлагающие похожие товары, и т. д. В сборе подобных данных участвуют и "умные" камеры, развешанные по всему городу, и наши собственные смартфоны.

"Если кому-то не по себе от мысли, что за ним все время кто-то подсматривает, можно применить настройки конфиденциальности. Если же человек не против разумной открытости, то тогда карта его перемещений будет доступна и среда сможет под него подстраиваться, - обрисовывает перспективы Кузнецов. - Это как в интернете, где каждый твой клик анализируется и запоминается - и вот ты уже, сам того не замечая, "путешествуешь" в своеобразном information bubbles - информационном коконе или облаке, в котором все, что ты видишь, включая рекламу, онлайн-сервисы и продукты, подобрано под твои интересы, вычисленные умной интернет-средой".

То же самое, заверяет эксперт, может происходить и в реальной жизни. Мы будем идти по улицам, заглядывать в кафе и магазины, посещать музеи, выставки, гулять в парке, а город - узнавать нас и подстраиваться под наши возможности и предпочтения.

"Ну, например, магазин у дома закрывается ровно в 21:00. Но если посмотреть на big data, можно увидеть, что есть люди, которым нужно, чтобы он работал чуть дольше. Для них можно было бы оставить открытой какую-то часть магазина, где собраны товары, которые они чаще всего берут, - говорит Кузнецов. - Это такой простой пример, но тем не менее адаптация среды под человека будет происходить именно за счет больших данных, потому что, по сути, это очень полезная информация, на основе которой можно строить бизнес и создавать востребованные продукты".

К слову, что-то подобное уже реализуется внутри продвинутых торговых центров.

Строится и подстраивается

Развитие городов по пути персонализации в итоге может привести к появлению полностью интерактивной среды с максимальной индивидуализацией под конкретного человека. Сейчас такое происходит, например, в социальных сетях, когда по нашим реакциям "умные" алгоритмы создают вокруг нас уютный цифровой мир. В нем есть все, что нам точно нравится или может понравиться. Представить такое в настоящей жизни довольно сложно, однако подобные идеи во многом перекликаются с концепцией метавселенных - когда реальность и виртуальность начнут сливаться.

"То есть человек будет ходить в специальных очках и видеть какие-то вещи реальные, а какие-то - нарисованные, - поясняет Кузнецов. - В результате может возникнуть ситуация, когда два человека из одного и того же города будут жить, по сути, в разных городах. У одного, допустим, вокруг будут джунгли, а у второго - холодные горные вершины. Просто их восприятие мира будет скорректировано за счет метавселенных, виртуальных картин и рекомендованных траекторий движения: кому-то надо карабкаться вверх, ходить по лестницам, а кому-то - перемещаться по плоским поверхностям. И это будет совершенно естественно".

Как скоро у нас появится возможность делать нашу жизнь такой, какой мы хотим ее видеть, вопрос, скорее, философский. В техническом прогрессе, предупреждает эксперт-футуролог, есть такое правило: все происходит не так быстро, как мы надеемся, но значительно раньше, чем мы думаем.

"Сейчас можно сделать дизайн квартиры такой, какой мы хотим. Но однажды сами, или вместе с кем-то, или как-то еще мы сможем создать идеальный этаж, двор или целый город, соответствующий нашей реальности - такой, какой мы ее видим, - аккуратно делает прогноз Кузнецов. - При этом сосед через стенку будет жить в другой реальности, и мы даже не будем догадываться об этом".

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