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18 февраля 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)

Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. N 13-ФЗ "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

Опубликован 18 февраля 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Присяжным начнут вовремя платить деньги за участие в процессах

Принят Государственной Думой 26 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 11 февраля 2022 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 11 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3528) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: "Порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения устанавливается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин