Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли

"Мы можем обменять фиатную валюту, в данном случае это рубли, на криптоактивы и потом точно так же выйти из этих криптоактивов в рубли. Технология будет такая же как и покупка, и продажа иностранной валюты", - пояснил он.

Ранее правительство утвердило концепцию регулирования оборота криптовалют. Предполагается, что операции с этими финансовыми активами будут регулироваться государством, а для всех участников профессионального рынка установят жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.