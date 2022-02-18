Минтруд напомнил о продлении временного порядка установления инвалидности

Минтруд напомнил о продлении до 1 июля 2022 года временного порядка установления и подтверждения инвалидности. В своем Instagram ведомство подробно объяснило, что это означает на практике.

Уточняется, что при наличии инвалидности и программы реабилитации посещать лично бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) не нужно. "В этом случае продление произойдет автоматически", - говорится в сообщении министерства.

При этом в ведомстве пояснили, что переоформить инвалидность, установить группу инвалидности, составить новую индивидуальную программу реабилитации можно в удаленном режиме. В этом случае все необходимые документы, в том числе для получения технических средств реабилитации, медицинские организации самостоятельно передадут в бюро МСЭ.

В дальнейшем бюро установит инвалидность и отправит данные в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования для назначения пенсии и обеспечения техническими средствами реабилитации. Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации будут отправлены заказным письмом по почте.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал новые меры поддержки молодым семьям, которые станут частью пилотного проекта по сохранению репродуктивного здоровья граждан. В нем примут участие шесть регионов - Архангельская, Калужская, Магаданская, Новгородская, Тульская области и Приморский край. В числе мер поддержки предусмотрено создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных - колясок, кроваток и так далее.